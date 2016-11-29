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Правительство Канады ввело санкции в отношении 15 россиян, в том числе шести депутатов Государственной думы от аннексированного Крыма. Как отмечается в сообщении ведомства, ограничительные меры включают в себя заморозку счетов и запрет на проведение финансовых операций.

"Санкции являются ответом на прошедшие 18 сентября выборы должностных лиц, проживающих в Крыму, в Госдуму России. Канада не признает легитимность и результаты выборов на оккупированном Крымском полуострове, как и незаконную аннексию украинской автономной Республики Крым и города Севастополя со стороны России", - говорится в сообщении канадского МИДа. При этом в сообщении не уточняются фамилии попавших под санкции депутатов.

В России уже заявили, что расширение антироссийского санкционного списка Канадой является недружественным шагом, за которым последует ответная реакция. Как передает ТАСС, по словам пресс-секретаря российской дипломатической миссии в Оттаве Кирилла Калинина, "российская сторона примет к сведению данный недружественный шаг и будет реагировать на основе взаимности".

"Выражаем крайнее разочарование решением канадских властей в очередной раз расширить санкционный список российских официальных лиц и парламентариев, - сказал дипломат. - Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться".

В канадский санкционный список входят уже более 200 российских компаний и организаций, а также физических лиц, некоторые из которых имеют гражданство Украины. До этого дня последний раз Канада вводила дополнительные ограничения 18 марта.

15 ноября США внесли в санкционный список шестерых депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя. Под ограничения попали Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Павел Шперов и Дмитрий Белик.

Все перечисленные лица "ответственны или участвовали в действиях или политике, направленных на подрыв демократических процессов и институтов в Украине или угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины", подчеркивается в сообщении.

Еще два депутата от аннексированного Крыма, Наталья Поклонская и Михаил Шеремет, попали в санкционный список еще до избрания в Госдуму.

9 ноября ЕС внес в список лиц, подпадающих под индивидуальные ограничительные меры Евросоюза, всех депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя. Об этом говорилось в тексте решения Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Санкции вступили в действие с момента публикации.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Россия обязательно ответит на включение депутатов в черные списки Евросоюза. "Это дальнейшие недружественные шаги европейской бюрократии в отношении России. Я уверен, что со стороны России последуют встречные меры, - сказал депутат.