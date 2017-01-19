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Также: СМИ, Россия, Экономика, Общество, Политика | Персоны: Михаил Леонтьев, Игорь Сечин

новость Пониженный социальный ответ

"Роснефть": Против нас в России ведется заказная кампания
19.01.2017
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
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Российские СМИ ведут заказную кампанию против "Роснефти". Об этом заявил представитель госкомпании Александр Терентьев, сообщает Би-Би-Си. При этом на вопросы о том, кто заказчик кампании и кто в ней участвует, Терентьев не ответил.

"Нам казалось, что Би-Би-Си в соответствии с декларируемыми устно и письменно принципами не должна была бы участвовать во внутрироссийской заказной кампании, направленной против крупнейшей корпорации РФ, имеющей в том числе британских акционеров, - сказал представитель "Роснефти". - Странно, когда профессиональные журналисты в качестве комментария используют пояснения, мотивирующие отказ от комментария".

Поводом для заявления Терентьева стала публикация Би-Би-Си ответа вице-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева на вопрос о "мигалке" на автомобиле главы компании Игоря Сечина. Леонтьев пояснил, что Сечин имеет право на спецсигнал как ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК.

"При этом пресс-секретарь "Роснефти" сопроводил свой ответ эмоциональным комментарием. "Что вы спрашиваете? Почему, с какого хрена? Какое это имеет отношение к деятельности компании? (...) Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну давайте я напишу письмо в Би-Би-Си: ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит говно-то подбирать. (...) Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос", - сказал Леонтьев и бросил трубку", - сообщала британская вещательная корпорация. Что в цитате заменено троеточиями, не сообщается.

В конце прошлого года фотографию автомобиля Сечина со спецсигналом опубликовала в своем инстаграме сотрудница Life Анастасия Кашеварова. По ее словам, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля. Впоследствии Кашеварова удалила снимок.

В среду использование Сечиным автомобиля со спецсигналом подтвердили "Дождю" несколько источников. На просьбу прокомментировать эту информацию Леонтьев ответил: "Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении".

В ноябре Леонтьев заявил, что "Роснефть" скептически относится к составленному журналом Forbes рейтингу самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России и не признает достоверность методики оценки доходов Сечина. "По версии Forbes глава нашей компании динамично нищает, разница в доходах в разные годы отличается в разы. Это полностью дискредитирует их методику, - сказал Леонтьев. - Мы напоминаем, что новый издатель журнала, когда он его принял, намекал, что он не будет заниматься этими спекуляциями. Но очевидно, трудно отказаться от вредных привычек".

Отвечая на вопрос о том, будет ли "Роснефть" судиться с Forbes, Леонтьев сказал: "Не знаем. Особой необходимости нет, потому что это очевидная белиберда. Мы один раз их уже по суду наказали". При этом пресс-секретарь подчеркнул, что компания не будет публично раскрывать доходы Сечина. "Мы раскрываем только те доходы, которые нас обязывает законодательство", - сказал Леонтьев.

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19.01.2017
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