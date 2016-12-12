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Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти" к изданию и журналистам РБК. Как говорится в сообщении агентства, издание РБК, а также журналисты Тимофей Дзядко, Максим Товкайло, Людмила Подобедова и ведущий телеканала Константин Бочкарев должны выплатить в пользу нефтяной компании 390 тысяч рублей.

Суд также постановил удалить статью "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", ставшую предметом иска, и дать опровержение. Дополнительно суд постановил взыскать с каждого журналиста по 4,5 тысячи рублей. РБК обжалует решение суда.

"Роснефть" требовала взыскать с ответчиков почти 3,179 миллиарда рублей. Адвокаты "Роснефти" пояснили, что размер ущерба рассчитывался исходя из стоимости репутации компании. Стоимость же активов "Роснефти", по утверждению юристов, превышает 600 миллиардов рублей.

Поводом для судебного процесса стала статья, опубликованная на сайте 11 апреля, а также телепередача на канале РБК, в основу которой легла публикация. В ней сообщалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5 процента ее акций. В статье со ссылкой на неназванных федеральных чиновников говорилось, что покупателей акций "Роснефти" обяжут не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75 процента акций госкомпании.

В "Роснефти" заявили, что сотрудничество с BP носит долгосрочный характер, а опубликованная информация ложная. 26 апреля госкомпания подала иск к авторам статьи, а также к компании "Бизнес-пресс" - учредителю и издателю газеты. В иске утверждалось, что в статье приведены ложные сведения, которые порочат честь и деловую репутацию "Роснефти".

"Роснефть" также в своем заявлении потребовала "опровергнуть ложные сведения, опубликованные на сайте и распространяемые другими средствами массовой информации". Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял тогда, что вся статья - это "выдумка журналистов".