Семен Багдасаров: "А я проще скажу. Россия - это огромная империя, и она обязана защищать своих соотечественников. И если защищает, то правильно делает!.. Потому что мы великая держава, а это все дерьмо от Запада!"

Соловьев (украинскому политологу Вадиму Трюхану): "Читайте до-ку-мен-ты. Есть минские соглашения, утвержденные Советом Безопасности ООН. Там сказано, что Россия - агрессор? Нет? Значит, все ваши аргументы бес-смыс-лен-ны".

Политолог Дмитрий Куликов обнадеживает Соловьева: "Все успокоится, когда порядок и государственность из донбасских республик распространятся на всю Украину".

Соловьев (с тоской): "Когда я смогу проводить воскресные передачи, не говоря о том, что происходит на Украине?"

Трудно свой хлеб добывал человек.

Соловьев (Сатановскому): "Что бы вы ни говорили, это героическая страница в истории сирийского народа. И нам есть чем гордиться - спасли страну... А за генерала надо отомстить".

Евгений Сатановский: "То, что мы сделали в Сирии, - это вообще за гранью военного искусства". Я уж думал, будет критиковать, но нет: "Переломить ситуацию в свою пользу при том, как безобразно себя вели наши союзники... Впереди Курдистан".

Евгений Бужинский (в прошлом генерал-лейтенант, ныне политолог) долго говорит об итогах двух лет войны - сколько новых видов оружия обкатано ("по сравнению с Афганистаном - в разы"), сколько самолетов и кораблей прошло через боевые действия, какие соглашения о военных базах достигнуты и т.д.

Об успехах в борьбе с международным терроризмом - ни слова. А ведь, помнится, два года назад только об этом и говорилось.



Военный политолог Семен Багдасаров (с присущей ему прямотой): "Не надо преувеличивать ценность сирийской нефти - ее там немного, и она не такого уж качества. Но все равно деньги, да?"

Новая тема у Соловьева - два года российской войны в Сирии. Соловьев говорит, что все идет хорошо: предсказания наших врагов не сбылись, а "новое слово в военной истории сказано".

Слово, кажется, не такое уж новое: в военной истории заморских колониальных авантюр немало. И потом, как-то ничего не говорится о том, достигнуты ли объявленные цели войны.

Соловьев беседует с корреспондентом ВГТРК, находящимся в Каталонии: "Скажите, а как этот референдум выглядит с правовой точки зрения? Ведь мы живем в такое время, когда право играет ведущую роль. (Интересная мысль.)". Тот отвечает так: "Действительно, Конституция таких референдумов в рамках провинции не предусматривает - они могут быть только общенациональными. Но эта Конституция очень старая, 1978 года..."

Видать, вышел уже срок годности.



Вячеслав Никонов призывает в ответ на американские происки "крепить внутреннее единство страны". Чисто такой дедушкин рецепт.

Соловьев (с горечью): "Да что мы можем сделать, если у нас Конституция такая с 90-х годов? Вот статья 15, часть 4 ("Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора"). Мы и суды свои им отдали!"

Вячеслав Никонов (с самым серьезным видом): "Я согласен с тем, что у России больше оснований считать себя лидером свободного мира, чем у США".

Журналист-международник Петр Федоров: "Дело в том, что американские мейнстримовские СМИ, выполняющие заказ элит Восточного и Западного побережий, проиграли - люди им не верят. А RT дает альтернативную информацию и поэтому представляет для них опасность". Дальше он несет нечто уже совсем неподобное: "Ветер справедливости, ветер свободы, ветер истории дует в наши паруса - России надо стоять и держаться!"



Сергей Станкевич начинает говорить с диссидентской смелостью: "Я тепло отношусь к Америке как к действительно великой державе..." Соловьев (несколько неожиданно): "И я!"

Сколько у Америки друзей, надо же.

Андрей Сидоров, завкафедрой факультета мировой политики МГУ (печально): "Если раньше Трамп еще мог чему-то помешать, то сейчас политика США по отношению к России делается без Трампа".

Вячеслав Никонов: "Я думаю, Russia Today и "Спутник" можно поздравить с тем, что они вынудили американские власти пойти на нарушение Первой поправки к Конституции США". Тут среди экспертов разгорается спор. Некоторые утверждают, что Первая поправка - это не про свободу слова, а про право носить оружие. Никонов на своем не настаивает: "Ну вообще в Америке Первой поправкой называют весь Билль о правах, в котором несколько позиций".

Соловьев (уже в своей привычной компании): "Что же случилось со свободой слова в США? Вот я слушал сейчас Марию Владимировну Захарову и думал: где же это происходит - в Америке 2017 года или в Советском Союзе 1975-го?" (Аплодисменты.)

Захарова (воспаряя на метафорические высоты): "У нас лето - у них зима!" Соловьев (восторженно): "Браво, Мария Владимировна!"



Соловьев (горько): "Наше государство ведь известно тем, что все время подставляет другую щеку". Захарова (с достоинством): "Отвечать надо, но их методами мы действовать не будем, потому что для нас свобода слова - это святое".

Захарова: "Есть и такие российские СМИ, которые фактически аффилированы с Америкой. И мы еще спросим, кто им платит, как, а главное - за что". Соловьев (страстно): "Ну назовите хоть одно!" Захарова (игриво): "Нет, давайте растянем этот момент!"

Соловьев (с удовлетворением): "По рейтингам мы в России покрываем американские СМИ как бык овцу".

Захарова: "Когда в Америке на тебя ставят отметочку неблагонадежности, то это на всю жизнь. Причем не только для тебя, но и для твоей семьи". Соловьев (понимающе): "То есть времена маккартизма возвращаются?" Захарова (горячо): "Да они уже вернулись!"

Захарова (взволнованно): "Люди на Западе идут работать на Russia Today не ради денег, а оттого, что им надоел этот глобальный мейнстрим, когда всюду одно и то же".

Соловьев открывает вечер: "В студии директор департамента информации и печати МИД РФ, народная любимица Мария Захарова!" Народная любимица скромно улыбается. Тема беседы - требование американских властей к российским государственным СМИ в США зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Ведущий задает гостье наводящий вопрос на доступном ей языке: "Мария Владимировна, насколько беспредельна эта ситуация?" "Совершенно беспредельна", - с готовностью отвечает догадливая Захарова.

Киселев наконец вспомнил и об Украине: "Склад ракетных боеприпасов спалили как какой-нибудь ларек, чтобы скрыть недостачу".

В "Вестях недели" вспоминают о запуске советского спутника 4 октября 1957 года: "Космический восторг. С интересом таким, как никогда раньше, земляне смотрят в небо". Конечно, раньше-то только под ноги себе смотрели. А если и взглянут в небо, то со скукой.

Киселев: "В глобальном смысле реформа РАН нацелена вернуть отечественной науке лидирующие позиции в мире. Причем опыт побед есть". Опыт побед - это, оказывается, запуск первого спутника 60 лет назад. Мог бы и Менделеева с периодической системой вспомнить.

Киселев: "Выборы президента РАН прошли по новым правилам, максимально демократично". Ну да - кандидатов просеивают, победителя утверждают. А то была бы не демократия, а бардак какой-то.

Киселев размышляет о том, каким будет наш ответ дяде Сэму: "Здесь, например, действуют такие американские государственные СМИ, как "Радио Свобода", "Голос Америки" и телеканал "Настоящее время". Наверное, и в отношениях с ними России стоит перейти на взаимность. Плюс в регионах работает масса мелких интернет-ресурсов, получающих деньги от американских фондов. Каждый по отдельности невелик, но суммарная аудитория приличная. Придется разбираться и с ними. Для этого, очевидно, стоит откорректировать наши законы, чтобы обязать СМИ раскрывать свои источники финансирования и отчитываться по уже нашему закону об иностранных агентах. Конечно же, Комиссии по борьбе с иностранным влиянием при Совете Федерации предстоит активизировать свою работу, а то уже накопилось. Стоит даже по теме провести публичные слушания. Как результат будут выработаны соответствующие законодательные инициативы. Пока так".

Маргарита Симоньян в "Вестях недели: "Сначала они пытались подорвать наши позиции во всех абсолютно СМИ одними и теми же словами, какие мы мерзавцы и подонки. К нам внедрялись агенты, которые потом выходили и рассказывали еще что-то. Теперь они просто юридическими методами, уже кувалдой какой-то, выживают нас из страны. Что можно об этом сказать? Я изумлена, потому что даже год назад, до этого бедлама внутриполитического, который сейчас творится в Америке, представители Госдепа мне говорили: да, тяжело, но все-таки мы свободная страна, вы же видите, мы вас не трогаем. Это просто стыдно".

Киселев (сурово и гневно): "Америка не выдерживает свободы слова. Она объявила России информационную войну, но уже чувствует, что проигрывает ее. Это так удивительно для самой Америки, что власти переходят к боям без правил против российских средств массовой информации на своей территории и требуют жестких юридических ограничений в работе наших журналистов на территории США".

Рассказ о Ленине в "Вестях недели" продолжается: "Очень много появилось новых материалов, исследований, которые были ранее нам недоступны. И они дают возможность как бы в 3D посмотреть на события 100-летней давности. Ленин - человек очень противоречивый, очень сложный. Объявляя о принципах гуманизма для страны, для людей, для трудящихся, Ленин внедрял их исключительно жесткими, жестокими методами", - подчеркнул Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, академик РАН".

Что-то не припомню, чтобы Ленин объявлял о принципах гуманизма, а тем более их внедрял. Он таких пышных слов не любил. А насчет методов верно. Это и без 3D понять можно.

Киселев рассуждает о Ленине: "На мой взгляд, его вулканической энергией и недюжинным интеллектом, безусловной харизмой двигал романтический порыв. Он, словно любовник, действовал в состоянии аффекта. Совершил ли Ленин преступления? Да, он их совершал... В его же нравственной системе, пуская кровь и отнимая собственность, он вершил высшую справедливость... Он не расщеплялся, был абсолютно цельной фигурой, создал новую мораль со словом "свобода" и вдохновил ею миллионы... Осудить все советское сегодня мы не в силах, да и не стоит этого делать... Наш Ленин. И наш СССР. Ленин двинул Россию на реализацию мегамечты. Поставил великий социальный эксперимент... В результате эксперимента ответ получен. Отрицательный. Но ответ есть. И в этом смысле Ленин - герой. Как и страна наша - герой для человечества, которое должно быть за такое самопожертвование глобально благодарным".

Да разве от этого человечества дождешься...



Корреспондент "Вестей недели" из Каталонии: "Полицейские бьют дубинками, таскают женщин за волосы... В ответ - только поднятые руки с пальцами в виде буквы V. Не то средство, которое способно спасти каталонский референдум".

Что ж, будем знать.

В "Вестях недели" оптимистичный репортаж о жизни корейцев на российском Дальнем Востоке. О судьбах многострадального меньшинства говорится эпически: "Потомки тех самых переселенцев. Они все так же, как и предки, любят работать на земле, но уже считают себя русскими. В их фотоальбомах детские снимки из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Первое событие, оставшееся в памяти, - депортация в Среднюю Азию в 1937 году. 80 лет назад история корейской диаспоры на Дальнем Востоке прервалась, чтобы потом возобновиться, после распада Советского Союза. Это единственная этническая группа в России, которая стала гораздо многочисленнее - за счет поколения вернувшихся".



Киселев: "Как видим, США довели до того, что ядерная война вокруг Северной Кореи может начаться в любой момент, в то время как президент Трамп в улаживании проблемы оказался совершенно неэффективен... Но вот говорит свое слово Пекин. Китайские власти дают своим гражданам предписание до 10 января следующего года закрыть с северокорейцами все совместные предприятия... случившееся для Пхеньяна очень чувствительно. Казалось бы, Китай наконец-то использовал свое влияние и сделал то, к чему его до сих пор в своих твитах призывал Трамп. Но это не совсем так. И даже совсем не так. Пекинская пресса вежливо подчеркивает, что речь идет не об односторонних шагах Китая - Китай вообще против односторонних шагов - а о скрупулезном выполнении недавней резолюции Совбеза ООН. И вот он, путь, по которому всем надо идти. Поучительно".

Вот она, тонкость обхождения.

Киселев (мужественно): "Если же вернуться к Сирии, надо признать, что обстановка там непростая".

Да что ж это такое.

Следующий сюжет "Вестей недели" - уничтожение запасов химического оружия. Репортаж не лишен назидательности: "Всей этой работой руководит боевой генерал, чернобылец и ученый, кстати, доктор наук, Валерий Капашин... "Рано или поздно народ осознает, что же мы сделали, уничтожив 40 тысяч тонн ОВ. Почему мы на три года раньше завершили? Это опыт, работа, совершенствование технологий. Все приходит с опытом. Сэкономлено более двух миллиардов рублей", - рассказал Валерий Капашин. А вот Соединенные Штаты график разоружения постоянно срывают, в том числе и из-за того, что технология у них не отработана. Отсюда и вред окружающей среде".

Киселев в бодром тоне описывает новых путинских губернаторов: "Чем специфична эта группа? У всех блестящее базовое образование, а также дополнительное обучение либо в Российской академии народного хозяйства при президенте России (Цибульский), либо в Государственной налоговой академии Минфина (Алиханов), либо в Академии госслужбы при президенте (Овсянников и Глеб Никитин). У Овсянникова МВА от Высшей школы экономики в Москве. У Никитина степень МВА, присвоенная в Стокгольмской школе экономики, и Государственный университет управления. Все владеют иностранными языками, имеют убедительный опыт работы на госслужбе, а большинство - еще и в бизнесе. То есть критерии отбора молодой смены прозрачны и понятны. Очевидно, такая команда президента на губернаторском уровне изменит в лучшую сторону не только стиль власти, но и результаты всей страны".

