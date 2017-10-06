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Генпрокуратура совместно с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских СМИ нежелательной на территории России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники.

"После состоявшегося накануне в Совете Федерации заседания рабочей группы по вопросам нарастающего давления на российские СМИ на территории США, Генеральная прокуратура совместно с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских средств массовой информации нежелательной на территории России", - сказал один из источников агентства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает об инициативе Генпрокуратуры, но не исключает принятия ответных мер в отношении зарубежных медиа в случае продолжения притеснения российских СМИ в США. "Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США. Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности", - сказал Песков.

В Кремле рассчитывают, что действия американских властей в отношении российских СМИ будут осуждены международным сообществом, отметил пресс-секретарь президента. "Мы надеемся, что подобное притеснение наших СМИ, в данном случае я говорю об "RT" и "Спутнике" в Америке, не останутся незамеченными соответствующими международными инстанциями, в обязанности которых входит мониторинг ситуации со свободой слова и свободой СМИ", - сказал Песков. При этом он считает, что факт принадлежности СМИ государству в этом случае никакого значения не имеет. "Никакой роли в плане обеспечения свободы СМИ государственность или негосударственность того или иного СМИ играть не должна", - отметил пресс-секретарь.

В декабре прошлого года бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своей колонке в The Washington Post написал, что сотрудников российских телеканала Russia Today и агентства Sputnik, возможно, следует признать иностранными агентами. Контролируемые российским правительством RT и Sputnik, пояснил Макфол, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа. "У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, - заметил бывший посол. - Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?"

11 сентября СМИ сообщили, что ФБР подозревает российское агентство Sputnik в нарушении закона США об иностранных агентах, а именно в работе иностранного пропагандистского средства без соответствующей регистрации. Ряд американских политиков, в том числе членов Конгресса, требуют от Минюста ужесточить применение закона об иностранных агентах. При этом беспокоит их в первую очередь деятельность Sputnik и RT.