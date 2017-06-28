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В Совфеде предложили блокировать иностранные русскоязычные СМИ
28.06.2017
Совет Федерации. Фото Граней.Ру
Совет Федерации. Фото Граней.Ру
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В Совфеде предлагают обязать иностранные русскоязычные и финансируемые из-за рубежа российские СМИ отчитываться по закону "об иностранных агентах" и блокировать их сайты в случае отказа сотрудничать с властями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Совфеда по по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова.

По словам Климова, СМИ, которые зарегистрированы за границей, но "имеют аудиторию на территории России", должны будут "раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах".

Климов отметил, что те издания, которые откажутся выполнять новые нормы, будут блокироваться Роскомнадзором.

Также сенаторы предлагают дать Минюсту полномочия выяснять источники финансирования российских медиа. Если у издания усмотрят "источники иностранного финансирования и (признаки. - Ред.) деятельности в интересах иностранного государства", то его обяжут зарегистрироваться и отчитываться в качестве "агента".

Климов уточнил, что сенаторы подготовили предложения по итогам прошедшего во вторник закрытого заседания комиссии по борьбе с западным влиянием.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, пока неизвестны детали, "трудно оценить инициативу" о блокировании иностранных СМИ. Песков подчеркнул, что предложения сенаторов "подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств", и "пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно".

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что считает предложение сенаторов частью кампании против сетевых изданий. "Насколько я понимаю, против интернет-СМИ сейчас будет разворачиваться определенная кампания, и их позиции будут ужесточаться", - заявил Гусев. Он назвал инициативу "саморекламой и пиаром тех или иных сенаторов или депутатов", однако предположил, что за ней "стоит кто-то из властных структур".

Между тем российские СМИ уже обязаны уведомлять Роскомнадзор о получении средств из-за рубежа по закону, принятому в конце 2015 года. Издания должны отчитываться о получении средств в размере более 15 тысяч рублей единовременно от иностранного государства, международных и иностранных организаций, НКО - "иностранных агентов", иностранных граждан, а также от российских организаций, учрежденных иностранцами.

Это первая публичная инициатива комиссии Софведа по борьбе с западным влиянием. 6 июня о возможном создании такой комиссии заявил председатель комитета по международным делам верхней палаты Константин Косачев. По словам Косачева, комиссия создается в связи с "очень активными и последовательными попытками" западных стран повлиять на будущие президентские выборы.

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28.06.2017
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