О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.263940.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.263940.html
Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Право, СМИ, Мир, Политика, Общество

новость ФБР расследует деятельность российского информагентства Sputnik

11.09.2017
Логотип Sputnik
Логотип Sputnik
Реклама

ФБР подозревает российское государственное информагентство Sputnik в нарушении закона США об иностранных агентах, а именно в работе как иностранное пропагандистское средство без соответствующей регистрации. Об этом сообщает Yahoo News.

Некоторое время назад бывший вашингтонский корреспондент Sputnik Эндрю Фейнберг передал спецслужбе флэшку с письмами и другие документы, скачанные им со своего рабочего компьютера перед увольнением в мае месяце. 1 сентября агент ФБР и чиновник Минюста США допросили Фейнберга.

Вопросы к бывшему сотруднику Sputnik, как рассказал он Yahoo News, касались внутренней структуры агентства, редакционных процессов и финансирования. "Они хотели знать, откуда я получал задания и вообще поступали ли мне какие-либо указания из Москвы, - сообщил Фейнберг. - Их интересовали случаи, когда мне приходилось освещать определенные вопросы в заданном русле".

Как отмечается в публикации, непонятно, является ли это расследование ФБР частью дела о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Пресс-секретарь спецпрокурора Роберта Мюллера, руководящего расследованием этого дела, от комментариев отказался. Так же поступили и в Минюсте, а ФБР и вовсе проигнорировала запрос.

Между тем, указывает Yahoo News, ряд американских политиков, в том числе членов Конгресса, требуют от Минюста ужесточить применение закона об иностранных агентах. При этом беспокоит их в первую очередь деятельность Sputnik и российского пропагандистского телеканала RT. Так, в декабре 2016-го такое заявление сделал бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

В мае нынешнего года, то есть непосредственно перед увольнением Фейнберга, пресс-комитет при Конгрессе США отказал ему в постоянной аккредитации как сотруднику Sputnik. Как поясняли в комитете, аккредитация не выдается СМИ, работающим на государственные, региональные или муниципальные власти.

Пресс-комитет при Конгрессе образован самими журналистами; в структуру аппарата Конгресса он не входит. Состав комитета периодически обновляется.

Закон о регистрации иностранных агентов действует в США с 1938 года. Он требует, чтобы структуры - представители иностранных правительств, а также зарубежные физические и юридические лица раскрывали свои род занятий и источники финансирования. Действие документа не распространяется на НПО, ведущие культурную деятельность, и на СМИ.

Оставить комментарий Обсудить
11.09.2017
новость Новости по теме
06.05.2017 Конгресс США отказал агентству Sputnik в постоянной аккредитации →
11.12.2016 Макфол: Сотрудников RT и Sputnik следует признать иностранными агентами →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
статья Саакашвили и Порошенко
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Мальцев в Париже
Вячеслав Мальцев, Андрей Немчинов и Владимир Кузнецов в Париже. Фото Пьера Афнера
новость Саакашвили прорвался на Украину
Михаил Саакашвили в толпе сторонников на погранпункте "Шегини". Кадр видео Андрея Дубчака
статья Атака польского хищника
новость Разгон мусульман в Питере
Митинг мусульман на Дворцовой площади. Фото: fontanka.ru
новость Ростов: теракт, которого не было
Татьяна Карпенко (слева) и Наталья Гришина. Фото: kavkaz-uzel.eu
РЕКЛАМА
новость Латынина эмигрировала
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
новость Приговор Чийгозу: 8 лет
Ахтем Чийгоз. Кадр "Крым.Реалий"
новость Дело о прорыве Саакашвили
Михаил Саакашвили у мэрии Львова. Кадр видео с личной ФБ-страницы
статья Судьба инопланетянина
Виталий Портников
новость Шульц: в бега перед приговором
Дмитрий Бобров (Шульц). Кадр видеообращения накануне приговора
новость Москва: победа демократов
Выборы в Тимирязевском районе. Фото с ФБ-страницы Юлии Галяминой
новость Царебожники жгут машины
Сожженный автомобиль. Фото с ФБ-страницы Константина Добрынина
новость Голодовка черкесского активиста
Руслан Гвашев. Фото: aheku.org
в блоге Плоды нелюбви к государю
383
в блоге Миф о "черных"
7
статья Памфилова напала на Москву
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сенцова этапировали из Иркутска
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
новость Губернаторы не меняются
Выборы губернатора Свердловской области. Фото: revda-news.ru