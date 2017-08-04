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Минкомсвязи предложило ввести административную ответственность за распространение зарубежной прессы, не получившей разрешения на издание в России. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предлагается внести изменения в часть 1 статьи 13.21 КоАП (нарушение порядка распространения СМИ), запретив распространять "зарубежные периодические печатные издания, не имеющие разрешения на распространение". За это будет предусмотрен штраф от одной до полутора тысяч рублей для физических лиц, от двух до трех тысяч - для должностных и от двадцати до тридцати тысяч - для юридических. При этом сами издания как "предмет правонарушения" будут конфисковывать.

Для легального распространения в России иностранное издание должно получить специальное разрешение в Роскомнадзоре, которое выдается по письменному заявлению. Сейчас в специальном реестре ведомства находится 261 издание, получившее такое разрешение.

Как пояснил сайту TJournal начальник отдела печатных изданий и полиграфии Минкомсвязи Дмитрий Буниевич, документ не касается деятельности электронных СМИ. Также законопроект не запрещает цитировать и перепечатывать публикации незарегистрированной иностранной прессы. Речь идет лишь о запрете распространения ее физических копий, пояснил чиновник.

В июне в Совете Федерации предложили обязать отчитываться по закону об "иностранных агентах" иностранные русскоязычные и финансируемые из-за рубежа российские СМИ, а в случае отказа сотрудничать с государством блокировать их. Против этой инициативы выступила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.