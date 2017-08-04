О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/m.263065.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/m.263065.html
Также: СМИ, Свобода слова, Политика, Россия, Общество, Правительство, Право

новость Минкомсвязи предложило штрафовать за распространение иностранной прессы

04.08.2017
Газетный киоск. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Газетный киоск. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Реклама

Минкомсвязи предложило ввести административную ответственность за распространение зарубежной прессы, не получившей разрешения на издание в России. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предлагается внести изменения в часть 1 статьи 13.21 КоАП (нарушение порядка распространения СМИ), запретив распространять "зарубежные периодические печатные издания, не имеющие разрешения на распространение". За это будет предусмотрен штраф от одной до полутора тысяч рублей для физических лиц, от двух до трех тысяч - для должностных и от двадцати до тридцати тысяч - для юридических. При этом сами издания как "предмет правонарушения" будут конфисковывать.

Для легального распространения в России иностранное издание должно получить специальное разрешение в Роскомнадзоре, которое выдается по письменному заявлению. Сейчас в специальном реестре ведомства находится 261 издание, получившее такое разрешение.

Как пояснил сайту TJournal начальник отдела печатных изданий и полиграфии Минкомсвязи Дмитрий Буниевич, документ не касается деятельности электронных СМИ. Также законопроект не запрещает цитировать и перепечатывать публикации незарегистрированной иностранной прессы. Речь идет лишь о запрете распространения ее физических копий, пояснил чиновник.

В июне в Совете Федерации предложили обязать отчитываться по закону об "иностранных агентах" иностранные русскоязычные и финансируемые из-за рубежа российские СМИ, а в случае отказа сотрудничать с государством блокировать их. Против этой инициативы выступила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Оставить комментарий Обсудить
04.08.2017
новость Новости по теме
06.07.2017 Матвиенко выступила против идеи блокировать в России сайты зарубежных СМИ →
28.06.2017 В Совфеде предложили блокировать иностранные русскоязычные СМИ →
Фото и Видео
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Выбор читателей
статья Историческая заслуга Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Мрачное пророчество Медведева
Илья Мильштейн
новость Трампом займется большое жюри
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
новость Санкции за Siemens
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
статья Где взять ум?
РЕКЛАМА
в блоге Синекура за госуслуги
383
в блоге Лиза Пескова на заводе
383
новость Британия не выдала зятя Березовского
Георгий Шуппе. Фото с личной ФБ-страницы
новость Бард Яковлев бежал из России
Борис Яковлев. Кадр видеозаписи
новость ФСБ мстит адвокатам
Ольга Динзе. Фото с личной ФБ-страницы
новость Месть кремлевской крысы
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
статья Молодежь - барометр Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сенаторы США против ЧМ в России
Рабочие из КНДР на постройке "Зенит-арены". Фото: josimar.no
новость Дело Балуха: приговор
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
новость Медведев: Трамп больше не наш
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Трамп: За миграцию достойных
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
в блоге Поэзия русской драки
383
новость Навальному продлили испытательный срок
Алексей Навальный в суде 03.08.17. Фото: Евгений Фельдман/проект "Это Навальный"
новость ЕСПЧ вступился за Феруза
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Об СПЧ и немного о себе
39