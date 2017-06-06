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Также: Совет Федерации, НКО, СМИ, Россия, Мир, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Константин Косачев

новость Не приставайте к нам с проблемами

В Совфеде создадут комиссию по борьбе с вмешательством Запада в дела России
06.06.2017
Константин Косачев. Фото: er.ru
Константин Косачев. Фото: er.ru
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В Совете Федерации может быть создана комиссия, которая будет вырабатывать предложения по противодействию вмешательству западных стран во внутренние дела России. Об этом заявил глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачев, сообщает Интерфакс.

"Нет никаких сомнений в том, что во время, которое остается до президентских выборов в марте будущего года, мы будем сталкиваться с очень активными и последовательными попытками повлиять на ход этой избирательной кампании. И мы хотели бы, чтобы появился постоянно действующий орган, который бы, во-первых, мониторил деятельность, направленную в адрес России и, во вторых, готовил предложения по совершенствованию действующего российского законодательства", - сказал Косачев.

По словам Косачева, в Совете Федерации пройдут слушания по теме иностранного вмешательства. В проект рекомендаций закладывается идея создания соответствующей комиссии. "Ее характер будет скорее постоянный, чем временный. Та работа, которую ей предстоит осуществлять, носит долговременный характер, в этом нет никакого сомнения. Попытки вмешаться в наши внутренние дела, оказать воздействие на нашу политическую жизнь организована на системной основе в целом ряде государств и международных структур и, очевидно, имеют тенденцию к активизации под каждый наш избирательный цикл", - сказал член СФ. По его словам, речь, прежде всего, идет о государствах Запада - США и их союзниках по НАТО.

"До этого мы говорили только об одном сегменте - о зарубежных организациях, которые объявлялись нежелательными, но есть много других сегментов, - подчеркнул Косачев. - Это та же самая тема российских НПО, которые получают финансирование и подпадают под действие закона об "иностранных агентах". Есть средства массовой информации, которые активно работают на этот счет. То есть существует целый ряд областей, которые предыдущим нашим "патриотическим стоп-листом" просто-напросто не покрывались. А сейчас речь идет о том, чтобы придать этой работе комплексный и регулярный характер".

17 мая заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что иностранные неправительственные организации пытаются "раскачать" общественно-политическую ситуацию в России. "Распространенности экстремистских проявлений во многом способствуют пропаганда через интернет идей национального, религиозного и расового превосходства, а также деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток "раскачать" общественно-политическую ситуацию в стране", - сказал представитель Совбеза.

По словам Гребенкина, тем не менее по результатам социологических исследований сложившуюся в стране ситуацию можно оценить как стабильную и контролируемую. "На сегодняшний день удалось обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку в стране, расставить приоритеты в этой работе. Среди них - предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, профилактика межнациональных конфликтов, перекрытие каналов финансирования экстремистской деятельности и противодействие экстремизму в информационной сфере, включая интернет", - подчеркнул он.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
06.06.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Что пирует царь великий?

Илья Мильштейн, 05.06.2017

На сей раз с ним все в порядке, насколько в принципе понятие нормы применимо к национальным лидерам, без которых нет ни России, ни Турции, ни Венесуэлы, ни Зимбабве, ни КНДР. Он вел себя вполне естественно для вождя в заданных обстоятельствах, с учетом его характера, привычек и чувств, включая своеобразное чувство юмора. Владимир Владимирович куражился.
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