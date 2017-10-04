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Google исключил телеканал Russia Today из премиум-пакета на YouTube
04.10.2017
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
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Google исключил российский пропагандистский телеканал Russia Today из премиум-пакета на YouTube. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря американской компании.

Канал RT, имеющий 2,2 миллиона подписчиков, был частью подборки сервиса Google Preferred. В нем собран самый популярный контент, из которого рекламодатели могут выбрать видео для своей рекламы.

Решение об исключении канала из сервиса было принято на фоне расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США, отметила пресс-секретарь Google.

Заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа заявил, что ему не известно об исключении канала из премиум-пакета на YouTube. "RT, как и наши партнеры в Google Russia, не обладает информацией о каком-либо исключении каналов RT из программы Google Preferred. Мы совместно проверяем эту информацию, опубликованную Bloomberg", - сказал Карнович-Валуа.

27 сентября стало известно, что комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Фейсбука, Твиттера и Google на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в выборы. Заседание назначено на 1 ноября.

В декабре прошлого года бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своей колонке в The Washington Post написал, что сотрудников российских телеканала RT и агентства Sputnik, возможно, следует признать иностранными агентами. Контролируемые российским правительством RT и Sputnik, пояснил Макфол, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа. "У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, - заметил бывший посол. - Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?"

11 сентября СМИ сообщили, что ФБР подозревает российское агентство Sputnik в нарушении закона США об иностранных агентах, а именно в работе иностранного пропагандистского средства без соответствующей регистрации. Ряд американских политиков, в том числе членов Конгресса, требуют от Минюста ужесточить применение закона об иностранных агентах. При этом беспокоит их в первую очередь деятельность Sputnik и RT.

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04.10.2017
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