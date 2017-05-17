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Несмотря на попытки иностранных неправительственных организаций "раскачать" общественно-политическую ситуацию в России, она остается стабильной. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью, приуроченном к 25-летию Совбеза, сообщает ТАСС.

"Распространенности экстремистских проявлений во многом способствуют пропаганда через интернет идей национального, религиозного и расового превосходства, а также деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток "раскачать" общественно-политическую ситуацию в стране", - сказал представитель Совбеза.

По словам Гребенкина, тем не менее по результатам социологических исследований сложившуюся в стране ситуацию можно оценить как стабильную и контролируемую. "На сегодняшний день удалось обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку в стране, расставить приоритеты в этой работе. Среди них - предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, профилактика межнациональных конфликтов, перекрытие каналов финансирования экстремистской деятельности и противодействие экстремизму в информационной сфере, включая интернет", - подчеркнул он.

Гребенкин также отметил, что в стране сохраняется тенденция роста числа зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом. "Это свидетельство активной работы правоохранительных органов, которые оперативно стали реагировать на экстремистские вылазки, - пояснил он. - Так, в 2016 году выявлено 1450 преступлений экстремистской направленности, что на 9,1 процента больше, чем в 2015 году".

В мае 2015 года был принят закон о "нежелательных в России" организациях. Иностранные и международные НПО, признанные "нежелательными", не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций. Иностранцам, участвующим в деятельности "нежелательной" организации, запрещается въезд в Россию.

За участие в деятельности "нежелательной" НПО предусмотрены штрафы: от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч - для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юридических лиц. Повторное привлечение по этой статье КоАП в течение года чревато уже уголовной ответственностью - в УК введена соответствующая статья 284.1. За руководство деятельностью "нежелательной" НПО в России сразу предполагается уголовная, а не административная ответственность. Статья 284.1 УК предусматривает штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода обвиняемого за срок от двух до трех лет, до 360 обязательных работ, до пяти лет принудительных работ либо от двух до шести лет колонии.

В конце марта законодательство о "нежелательных" организациях было ужесточено - этим НПО запретили создавать в России юридические лица и участвовать в них.

Ранее "нежелательными" были признаны семь организаций. В их числе две структуры Джорджа Сороса - фонд "Открытое общество" и институт "Открытое общество", - а также Международный республиканский институт, директором которого является сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн. 26 апреля Генпрокуратура объявила "нежелательными" две зарегистрированные в Великобритании структуры Михаила Ходорковского - "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия". Также к "нежелательным" причислен Институт современной России. Эту организацию, зарегистрированную в США, возглавляет функционер "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший.

"Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными, - поясняет свое решение надзорное ведомство. - Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".