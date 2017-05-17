О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.260996.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.260996.html
Также: Россия, Спецслужбы, НКО, Интернет, Свобода слова, Политика, Общество, СМИ

новость Большой раскачок

В Совбезе заявили о попытках иностранных НПО "раскачать" ситуацию в России
17.05.2017
Александр Гребенкин. Фото: scrf.gov.ru
Александр Гребенкин. Фото: scrf.gov.ru
Реклама

Несмотря на попытки иностранных неправительственных организаций "раскачать" общественно-политическую ситуацию в России, она остается стабильной. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью, приуроченном к 25-летию Совбеза, сообщает ТАСС.

"Распространенности экстремистских проявлений во многом способствуют пропаганда через интернет идей национального, религиозного и расового превосходства, а также деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток "раскачать" общественно-политическую ситуацию в стране", - сказал представитель Совбеза.

По словам Гребенкина, тем не менее по результатам социологических исследований сложившуюся в стране ситуацию можно оценить как стабильную и контролируемую. "На сегодняшний день удалось обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку в стране, расставить приоритеты в этой работе. Среди них - предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, профилактика межнациональных конфликтов, перекрытие каналов финансирования экстремистской деятельности и противодействие экстремизму в информационной сфере, включая интернет", - подчеркнул он.

Гребенкин также отметил, что в стране сохраняется тенденция роста числа зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом. "Это свидетельство активной работы правоохранительных органов, которые оперативно стали реагировать на экстремистские вылазки, - пояснил он. - Так, в 2016 году выявлено 1450 преступлений экстремистской направленности, что на 9,1 процента больше, чем в 2015 году".

В мае 2015 года был принят закон о "нежелательных в России" организациях. Иностранные и международные НПО, признанные "нежелательными", не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций. Иностранцам, участвующим в деятельности "нежелательной" организации, запрещается въезд в Россию.

За участие в деятельности "нежелательной" НПО предусмотрены штрафы: от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч - для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юридических лиц. Повторное привлечение по этой статье КоАП в течение года чревато уже уголовной ответственностью - в УК введена соответствующая статья 284.1. За руководство деятельностью "нежелательной" НПО в России сразу предполагается уголовная, а не административная ответственность. Статья 284.1 УК предусматривает штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода обвиняемого за срок от двух до трех лет, до 360 обязательных работ, до пяти лет принудительных работ либо от двух до шести лет колонии.

В конце марта законодательство о "нежелательных" организациях было ужесточено - этим НПО запретили создавать в России юридические лица и участвовать в них.

Ранее "нежелательными" были признаны семь организаций. В их числе две структуры Джорджа Сороса - фонд "Открытое общество" и институт "Открытое общество", - а также Международный республиканский институт, директором которого является сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн. 26 апреля Генпрокуратура объявила "нежелательными" две зарегистрированные в Великобритании структуры Михаила Ходорковского - "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия". Также к "нежелательным" причислен Институт современной России. Эту организацию, зарегистрированную в США, возглавляет функционер "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший.

"Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными, - поясняет свое решение надзорное ведомство. - Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".

Оставить комментарий Обсудить
17.05.2017
новость Новости по теме
26.04.2017 Генпрокуратура объявила "Открытую Россию" "нежелательной" организацией →
28.03.2017 Путин подписал закон о запрете "нежелательным" организациям образовывать юрлица →
23.12.2016 Госдеп США призвал Россию отменить закон об "иностранных агентах" →
28.11.2016 Совет Федерации приостановил составление "патриотического стоп-листа" →
18.08.2016 Прокуратура признала "нежелательными" две иностранные НКО →
10.03.2016 Генпрокуратура признала "нежелательной" еще одну американскую НПО →
04.12.2015 Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американо-российского фонда →
28.07.2015 Национальный фонд в поддержку демократии признан "нежелательной" организацией →
08.07.2015 Совфед потребовал проверить деятельность 12 "нежелательных" НКО →
03.07.2015 МИД подготовил список "нежелательных" НКО →
23.05.2015 Путин подписал закон о "нежелательных" иностранных организациях →
Фото и Видео
29533
Play own
Бессмертная банда
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29460
Play own
Как Милонов в Питере хулиганил
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
Реклама
Выбор читателей
новость Трамп разгласил секреты Израиля
Сергей Лавров и Дональд Трамп. Фото: МИД России
статья Волин борется за свободу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость NYT: Трамп просил за Флинна
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
новость Трамп раскололся
Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: МИД России
статья Две руки Путина
РЕКЛАМА
Loading...
новость Познер: Атеистов преследуют
Владимир Познер. Фото с сайта www.vladimirpozner.ru
в блоге Птенцы гнезда Бастрыкина
383
новость Украина запретила колорадку
Верховная рада Украины. Фото: rada.gov.ua
в блоге Бученков: следствие прятало алиби
7
новость У "Газпрома" отберут украинское имущество
Здание "Газпрома". Фото: gazprom.ru
в блоге На бой за честь России
383
новость Киев заблокирует российские соцсети
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Дело публициста Истархова
Владимир Истархов на Русском марше, 2014. Фото с личной ФБ-страницы (Vladimir Ivanov)
статья Как вывели Навального
Илья Мильштейн
новость Массовые казни в Сирии
Тюрьма Саидная: вид с воздуха. Кадр из фильма Amnesty International
в блоге Постыдитесь, лицемеры
383
новость Умер лидер Норильского восстания
Евгений Грицак. Фото: radiosvoboda.org
новость Прокуроры: Зейтуллаеву мало дали
Руслан Зейтуллаев объявляет голодовку. Кадр видео "Крым.Реалий"
новость На Кадырова подали в Гаагу
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
новость Угрозы российской экономике
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru