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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Дело участника акции 12 июня Галяшкина ушло в суд

25.09.2017
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 17-летнего выпускника школы Михаила Галяшкина, обвиняемого в нападении с газовым баллончиком на омоновца во время антикоррупционной акции 12 июня в Москве. Процесс по делу пройдет в Тверском райсуде столицы. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на сотрудницу "Открытой России" Полину Немировскую.

Галяшкин был задержан на акции 12 июня и доставлен в ОП "Текстильщики" для оформления административного протокола. Однако на другой день стало известно, что он подозревается по уголовному делу. Галяшкину предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии, после чего он 16 июня был помещен под домашний арест решением судьи Басманного райсуда Евгении Николаевой. 7 сентября та же судья продлила ему меру пресечения до 12 октября.

По информации на сайте Тверского райсуда, 28 июля в суд поступило административное дело против Галяшкина по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Оно до сих пор не рассмотрено.

Согласно фабуле дела, во время акции 12 июня Галяшкин, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Следствие вело управление центрального главка СКР по расследованию особо важных дел. В частности, делом занимался старший следователь Алексей Северилов, известный также своим участием в "деле 26 марта".

Галяшкин - по крайней мере на начальной стадии следствия - отказывался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции.

О завершении следствия стало известно 16 августа.

1 сентября появилась информация, что тот же следователь Северилов начал доследственную проверку в отношении полицейских, избивших Галяшкина на акции 12 июня. Проверка ведется на предмет наличия в действиях силовиков состава пунктов "а", "б" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредств). За это преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Медэкспертиза, проведенная на другой день после задержания Галяшкина, обнаружила у него на шее кровоподтек, образовавшийся, как говорилось в заключении, "от ударного либо сдавливающего воздействия твердого тупого предмета".

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25.09.2017
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