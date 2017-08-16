О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263370.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263370.html
Также: Право, Акции протеста, Спецслужбы, Дети, Общество, Политика, Россия, Дело 12 июня

новость "Дело 12 июня": завершено следствие в отношении 17-летнего Галяшкина

16.08.2017
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov
Реклама

СКР завершил следствие по делу школьника Михаила Галяшкина, обвиняемого в нападении на омоновца с газовым баллончиком во время антикоррупционной акции в Москве на Тверской 12 июня. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на адвоката Галяшкина Сергея Бадамшина.

Теперь материалы дела должны быть направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Если там утвердят документ, дело уйдет на рассмотрение в суд.

Галяшкина обвиняют в том, что он, "предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка управления и желая их наступления", распылил перцовый газ из баллончика в глаза омоновцу, нанеся ему тем самым телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Об уголовном деле по факту нападения на омоновца стало известно сразу после разгона акции 12 июня. Сообщалось, что на допросы в СКР из ОП "Люблино" вывезли двух задержанных на Тверской - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако, как выяснилось позже, подозреваемыми они не стали - обоих возвратили в полицию.

Утром 13-го числа возбуждение дела было подтверждено официально. Оно квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет управление центрального главка ведомства по расследованию особо важных дел. Дело находится в производстве старшего следователя по особо важным делам Алексея Северилова.

Сообщалось, что подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Днем 13 июня поступила информация, что подозреваемым является Галяшкин. Молодой человек также был задержан на акции 12 июня; он находился в ОП "Текстильщики".

Сообщалось также, что Галяшкин отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

16 июня судья Басманного райсуда Евгения Николаева отправила Галяшкина под домашний арест. Судья запретила ему пользоваться интернетом и иными средствами коммуникации. При этом Галяшкину разрешено общаться с адвокатами, педагогическими работниками, следователями и родственниками. Из дома ему разрешили выходить только для посещения общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Москвы. 4 июля Мосгорсуд не стал менять школьнику меру пресечения.

11 августа Басманный суд продлил Галяшкину домашний арест до 13 сентября. Адвокат настаивал, что это слишком жесткая мера пресечения для школьника, так как ранее он не обвинялся в преступлениях средней тяжести.

Галяшкин родился в ноябре 1999 года в Петербурге; живет с матерью в Москве, оканчивал 11-й класс. Он успел сдать два обязательных ЕГЭ - по русскому языку и математике, - а на экзамены по выбору из-за задержания не попал. После школы Галяшкин намеревался поступать на экономический факультет.

Молодой человек называет себя анархистом, а также сторонником Эдуарда Лимонова. В то же время, добавила мать задержанного, он "выступает за правовое государство - отсюда и интерес к Алексею Навальному".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.08.2017
новость Новости по теме
04.07.2017 Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта "дела 12 июня" Галяшкина →
30.06.2017 Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на полицейских участника акции 12 июня Искакова →
20.06.2017 В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на акции 12 июня →
17.06.2017 Еще один сотрудник Росгвардии заявил о нападении на него на акции 12 июня →
16.06.2017 17-летнего Галяшкина отправили под домашний арест по делу о нападении на полицейского 12 июня →
16.06.2017 В Росгвардии заявили о нападении на омоновца с ножом во время акции 12 июня →
15.06.2017 В Петербурге по "делу 12 июня" задержан 17-летний активист "Молодежного Яблока" Мякшин →
14.06.2017 Срок задержания 17-летнему Галяшкину по делу о нападении на омоновца продлен на 48 часов →
13.06.2017 Мэрия: На акции в Москве были задержаны 136 несовершеннолетних →
13.06.2017 В нападении на омоновца в Москве подозревается несовершеннолетний →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
статья Эллочка-идеалистка
Илья Мильштейн
новость Улюкаев: Мое дело - провокация Сечина
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость Умерла Вера Глаголева
Вера Глаголева. Фото Елены Ринго/Википедия
новость Миллиарды улетают в космос
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
статья Наш враг Гамлет
РЕКЛАМА
в блоге Подкупательная тактика
383
статья Русский след в Шарлотсвилле
Владимир Абаринов
новость Таймыр просит автономии
Дудинка. Фото Антона Кротова/turbina.ru
новость Российский банк отключили от SWIFT
Темпбанк. Фото: tempbank.ru
статья Чучхе на краю гибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Пиарщица Трампа в Белом Доме
Хоуп Хикс. Кадр CNN
новость ФСБ: Озеро не дарили - оно усохло
Установка пограничных столбов в Купинском районе Новосибирской области. Фото: kupino.nso.ru
новость Ингушетия: "джамаат" и пытки
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Василия Дерюгина
в блоге Билл Гейтс и Лев Толстой
383
новость Памфилова: Никаких чудес для Навального
Элла Памфилова. Фото: kremlin.ru
статья Российская проказа
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Для Квачкова просят еще три года
Владимир Квачков в суде, 14.12.2016. Кадр 63.Ru
новость Воровство на оснащении онкоцентра
Постройка НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ. Фото: mgsu.ru
в блоге Целебная сила тюрьмы
383
новость Крым: очередной "диверсант"
Геннадий Лимешко дает объяснения ФСБ. Кадр съемки спецслужбы