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СКР завершил следствие по делу школьника Михаила Галяшкина, обвиняемого в нападении на омоновца с газовым баллончиком во время антикоррупционной акции в Москве на Тверской 12 июня. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на адвоката Галяшкина Сергея Бадамшина.

Теперь материалы дела должны быть направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Если там утвердят документ, дело уйдет на рассмотрение в суд.

Галяшкина обвиняют в том, что он, "предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка управления и желая их наступления", распылил перцовый газ из баллончика в глаза омоновцу, нанеся ему тем самым телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Об уголовном деле по факту нападения на омоновца стало известно сразу после разгона акции 12 июня. Сообщалось, что на допросы в СКР из ОП "Люблино" вывезли двух задержанных на Тверской - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако, как выяснилось позже, подозреваемыми они не стали - обоих возвратили в полицию.

Утром 13-го числа возбуждение дела было подтверждено официально. Оно квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет управление центрального главка ведомства по расследованию особо важных дел. Дело находится в производстве старшего следователя по особо важным делам Алексея Северилова.

Сообщалось, что подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Днем 13 июня поступила информация, что подозреваемым является Галяшкин. Молодой человек также был задержан на акции 12 июня; он находился в ОП "Текстильщики".

Сообщалось также, что Галяшкин отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

16 июня судья Басманного райсуда Евгения Николаева отправила Галяшкина под домашний арест. Судья запретила ему пользоваться интернетом и иными средствами коммуникации. При этом Галяшкину разрешено общаться с адвокатами, педагогическими работниками, следователями и родственниками. Из дома ему разрешили выходить только для посещения общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Москвы. 4 июля Мосгорсуд не стал менять школьнику меру пресечения.

11 августа Басманный суд продлил Галяшкину домашний арест до 13 сентября. Адвокат настаивал, что это слишком жесткая мера пресечения для школьника, так как ранее он не обвинялся в преступлениях средней тяжести.

Галяшкин родился в ноябре 1999 года в Петербурге; живет с матерью в Москве, оканчивал 11-й класс. Он успел сдать два обязательных ЕГЭ - по русскому языку и математике, - а на экзамены по выбору из-за задержания не попал. После школы Галяшкин намеревался поступать на экономический факультет.

Молодой человек называет себя анархистом, а также сторонником Эдуарда Лимонова. В то же время, добавила мать задержанного, он "выступает за правовое государство - отсюда и интерес к Алексею Навальному".