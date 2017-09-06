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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Участник московской акции 12 июня Искаков получил два с половиной года общего режима

06.09.2017
Расим Искаков. Фото: "Открытая Россия"
Расим Искаков. Фото: "Открытая Россия"
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Судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева приговорила участника столичной антикоррупционной акции 12 июня Расима Искакова к двум с половиной годам общего режима по делу о нападениях на омоновцев Юрия Посаженникова и Дикарева. Об этом сообщает "Медиазона".

Сизинцева объявила подсудимого виновным по двум эпизодам, каждый из которых был квалифицирован по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, во время акции Искаков пнул Посаженникова и Дикарева ногой в зад. Оба омоновца, как утверждалось, испытали от этого физическую боль, но никаких повреждений не получили.

Искаков полностью признал вину, заявил о раскаянии и принес извинения "потерпевшим" силовикам. Его дело рассматривалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств.

В прениях сторон прокурор Лариса Сергуняева требовала для Искакова три года общего режима. Такой срок она просила назначить путем частичного сложения сроков по двум вмененным эпизодам. По каждому из них чиновница требовала дать подсудимому два года.

В свою очередь, адвокат Калой Ахильгов, защищающий Искакова по инициативе "Открытой России", настаивал на назначении подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы.

"Потерпевшие" Посаженников и Дикарев оставили решение по делу на усмотрение судьи.

18 мая Сизинцева вынесла приговор фигуранту "дела 26 марта" Юрию Кулию - он получил восемь месяцев колонии-поселения. Обвинение в процессе Кулия поддерживала также Сергуняева. Кроме того, она выступала обвинителем на судах над двумя другими фигурантами дела - Александром Шпаковым и Станиславом Зимовцом. Первый получил полтора года, а второй - два с половиной года общего режима.

Искакову 29 лет (из публикации "Медиазоны" следует, что 30; возможно, это опечатка). Он родился в Чечено-Ингушетии, прописан в дагестанском городе Избербаш. Последние три года живет без регистрации в Москве, работал водителем. 54-летняя мать осужденного имеет инвалидность.

За время жизни в столице Искаков несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в массовых мероприятиях. При этом в последнем слове подсудимый заметил: "На митинг (12 июня. - Ред.) я попал случайно, из любопытства".

По неподтвержденной информации, которую передавала функционерка "Открытой России" Полина Немировская, Искаков выезжал в Донбасс. Что он мог там делать, неизвестно.

На акции 12 июня Искаков был задержан; на другой день его арестовали, предположительно на 15 суток, по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Тогда же, 13-го числа, прокремлевские СМИ, не упоминая Искакова по фамилии, передавали, что против него открыто дело по статье 213 УК (хулиганство), за то что он во время акции якобы просил в толпу взрывпакет (позже выяснилось, что речь идет о петарде).

17 июня появилась информация, что омоновец Посаженников подал в полицию заявление на неизвестного, который на акции 12-го числа якобы ударил его по спине, отчего силовик "упал и повредил левую руку". Дело на тот момент открыто не было - велась доследственная проверка.

27 июня - вероятно, сразу по отбытии административного ареста - Искакова задержали уже по уголовному делу. Два дня спустя, 29-го числа, его отправили в СИЗО. Первоначально арестованному вменялись статья 213 и три эпизода по части 1 статьи 318 УК. Однако в окончательную редакцию обвинения статья 213 и один эпизод по 318-й статье - нападение на полицейского - не вошли.

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06.09.2017
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