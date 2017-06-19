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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Акции протеста, Здоровье, Полиция, Спецслужбы, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Константин Ершов

новость Решение об аресте голодающего правозащитника Идрисова подтверждено

19.06.2017
Динар Идрисов после рассмотрения апелляции, 19.06.2017. Фото с личной ФБ-страницы
Динар Идрисов после рассмотрения апелляции, 19.06.2017. Фото с личной ФБ-страницы
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Александр Скобов 16.06.2017
в блоге Петербургский беспредел

Судья Петербургского горсуда Юлия Русанова подтвердила решение о 14-суточном административном аресте правозащитника Динара Идрисова, который четвертые сутки держит в спецприемнике сухую голодовку протеста. Об этом сообщил на своей ФБ-странице активист "Солидарности" Константин Ершов.

Слушания продолжались около четырех часов. Арестованного защищала адвокат Ксения Михайлова. Как отмечала активистка Ирина Яценко, Идрисову во время выступлений на рассмотрении апелляции приходилось смачивать губы водой из бутылки: без этого говорить он не мог.

13 июня Идрисов явился в Дзержинский райсуд Петербурга, где рассматривались дела задержанных на прошедшей накануне протестной акции. Однако на слушания правозащитника не пустили. На Идрисова сфабриковали протокол по статье 17.3 КоАП (неподчинение распоряжению судьи или пристава); затем его выдворили из суда.

У здания в Идрисова бросили бутылку. Он отмахнулся рукой, и бутылка полетела в сторону суда. Оттуда выбежали полицейские и, крича, будто Идрисов сбежал, попытались задержать его. Активисты у здания начали скандировать "Позор!", требуя отпустить правозащитника. Тогда полицейские позвали на помощь омоновцев и все вместе затолкали Идрисова в суд.

15 июня этот же суд арестовал Идрисова по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Слушания незаконно проводились в закрытом режиме.

Задержание Динара Идрисова у Дзержинского райсуда. Видео Арсения Веснин‏а:

Идрисов отбывает арест в спецприемнике в Гатчине. 16 июня стало известно, что он держит сухую голодовку. Воду арестованный употребляет лишь в минимальном количестве, запивая лекарство от давления.

Требование голодовки - отставка начальника петербургского главка МВД Сергея Умнова, его заместителя - начальника полиции Константина Власова, замначальника полиции по охране общественного порядка Виктора Подколзина и начальника отдела по исполнению административного законодательства Евгения Федоренко. Правозащитник обвиняет их в нарушении закона во время петербургской акции 12 июня.

В воскресенье Идрисова в спецприемнике посетили товарищи. Он дал им видеокомментарий относительно своей акции.

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19.06.2017
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12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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