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Судья Петербургского горсуда Юлия Русанова подтвердила решение о 14-суточном административном аресте правозащитника Динара Идрисова, который четвертые сутки держит в спецприемнике сухую голодовку протеста. Об этом сообщил на своей ФБ-странице активист "Солидарности" Константин Ершов.

Слушания продолжались около четырех часов. Арестованного защищала адвокат Ксения Михайлова. Как отмечала активистка Ирина Яценко, Идрисову во время выступлений на рассмотрении апелляции приходилось смачивать губы водой из бутылки: без этого говорить он не мог.

13 июня Идрисов явился в Дзержинский райсуд Петербурга, где рассматривались дела задержанных на прошедшей накануне протестной акции. Однако на слушания правозащитника не пустили. На Идрисова сфабриковали протокол по статье 17.3 КоАП (неподчинение распоряжению судьи или пристава); затем его выдворили из суда.

У здания в Идрисова бросили бутылку. Он отмахнулся рукой, и бутылка полетела в сторону суда. Оттуда выбежали полицейские и, крича, будто Идрисов сбежал, попытались задержать его. Активисты у здания начали скандировать "Позор!", требуя отпустить правозащитника. Тогда полицейские позвали на помощь омоновцев и все вместе затолкали Идрисова в суд.

15 июня этот же суд арестовал Идрисова по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Слушания незаконно проводились в закрытом режиме.

Задержание Динара Идрисова у Дзержинского райсуда. Видео Арсения Веснин‏а:

Драка известковое задержание правозащитника @DinarSpbRu в Петербурге у Дзержинского суда pic.twitter.com/VJZy5ZGYyM — Арсений Веснин (@ars_ves) 13 июня 2017 г.

Идрисов отбывает арест в спецприемнике в Гатчине. 16 июня стало известно, что он держит сухую голодовку. Воду арестованный употребляет лишь в минимальном количестве, запивая лекарство от давления.

Требование голодовки - отставка начальника петербургского главка МВД Сергея Умнова, его заместителя - начальника полиции Константина Власова, замначальника полиции по охране общественного порядка Виктора Подколзина и начальника отдела по исполнению административного законодательства Евгения Федоренко. Правозащитник обвиняет их в нарушении закона во время петербургской акции 12 июня.

В воскресенье Идрисова в спецприемнике посетили товарищи. Он дал им видеокомментарий относительно своей акции.