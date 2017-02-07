Реклама

В Москве полицейские задержали гражданского активиста Марка Гальперина. Об этом он сообщил на своей странице.

Утром полицейские пришли к Гальперину, но он отказался открывать им дверь. "Неизвестные люди пытаются зайти ко мне домой. Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока еще робко, но стараются открыть замок", - написал активист. Спустя полчаса Гальперин сообщил, что дверь "долбят", а затем - "пилят". В 9:18 активист написал: "Я в автозаке".

"В настоящее время в квартире Гальперина проходит обыск, в ближайшее время он будет допрошен, но пока мы не знаем, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе", - сообщила его адвокат Ксения Костромина..

Как сообщает издание "Гражданские силы", когда полицейские начали взламывать дверь, Гальперин выпрыгнул со второго этажа. Однако во дворе его задержали.

По данным издания, Гальперина намерены допросить по делу, возбужденному по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) по факту размещения журналистом Градус.ТВ Ольгой Сапроновой в социальных сетях интервью активиста. Обыски также проходят у Сапроновой.

Гальперин - постоянный участник акций протеста. Его неоднократно задерживала полиция, в том числе на одиночных пикетах.

16 января 2015 года в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Однако о ходе его расследования не сообщается.