О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/police/m.258628.html | http://mirror715.graniru.info/tags/police/m.258628.html
Также: Полиция, Акции протеста, Право, СМИ, Россия, Общество, Политика | Персоны: Марк Гальперин

новость Арест пропагандиста

В Москве полицейские задержали активиста Марка Гальперина
07.02.2017
Задержание Марка Гальперина. Фото: gr-sily.ru
Задержание Марка Гальперина. Фото: gr-sily.ru
Реклама

В Москве полицейские задержали гражданского активиста Марка Гальперина. Об этом он сообщил на своей странице.

Утром полицейские пришли к Гальперину, но он отказался открывать им дверь. "Неизвестные люди пытаются зайти ко мне домой. Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока еще робко, но стараются открыть замок", - написал активист. Спустя полчаса Гальперин сообщил, что дверь "долбят", а затем - "пилят". В 9:18 активист написал: "Я в автозаке".

"В настоящее время в квартире Гальперина проходит обыск, в ближайшее время он будет допрошен, но пока мы не знаем, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе", - сообщила его адвокат Ксения Костромина..

Как сообщает издание "Гражданские силы", когда полицейские начали взламывать дверь, Гальперин выпрыгнул со второго этажа. Однако во дворе его задержали.

По данным издания, Гальперина намерены допросить по делу, возбужденному по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) по факту размещения журналистом Градус.ТВ Ольгой Сапроновой в социальных сетях интервью активиста. Обыски также проходят у Сапроновой.

Гальперин - постоянный участник акций протеста. Его неоднократно задерживала полиция, в том числе на одиночных пикетах.

16 января 2015 года в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Однако о ходе его расследования не сообщается.

Оставить комментарий Обсудить
07.02.2017

новость Новости по теме
14.01.2017 В Москве на народном сходе задержаны активисты →
16.09.2016 Активиста Гальперина арестовали на пять суток за мелкое хулиганство →
15.09.2016 Задержанного на Манежной площади Гальперина оставляют в полиции до утра →
13.08.2016 В Москве прокремлевские боевики избили участников антивоенного пикета →
26.04.2016 ЕСПЧ признал нарушение прав задержанных на одиночных пикетах на свободу выражения мнения →
12.12.2015 В Москве задержаны участники акции в День Конституции →
07.12.2015 Ильдар Дадин осужден к трем годам общего режима →
12.09.2015 ЕСПЧ зарегистрировал жалобы Дадина, Гальперина и Ионова →
05.09.2015 На Манежной площади задержаны активисты Гальперин и Захарова →
23.03.2015 В деле Марка Гальперина появится новый эпизод →
21.03.2015 Гальперин и Ионов задержаны в результате провокации →
05.02.2015 "Мемориал": Преследование Ионова, Гальперина и Дадина незаконно →
27.01.2015 Второй арест Марка Гальперина сокращен с 30 до 22 суток →
27.01.2015 Участникам акции на Лубянке назначили аресты сроком до 45 суток →
20.01.2015 Против Гальперина возбуждено дело по статье о митингах →
06.11.2014 На Манежной задержаны участники акции в защиту болотных узников →
Фото и Видео
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27032
Play own
Аврал на Петровке, 38
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Журналист отказался извиняться
Билл О'Райли. Фото: businessinsider.com
новость Массовые казни в Сирии
Правительственная тюрьма "Сайедная" в Сирии. Фото из доклада AI
новость Деятели кино вступились за "Матильду"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Внезапная проверка в ВКС
Шойгу и Путин наблюдают за учениями. Фото пресс-службы Кремля
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
статья Хакеры сливаются с чекистами
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Кара-Мурза: диагноз
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
статья На границе краха
Виталий Портников
новость Кошелек Навального заблокирован
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
новость Глава Бурятии подал в отставку
Вячеслав Наговицын. Фото: egov-buryatia.ru
новость Гомеопатию признали лженаукой
Гомеопатическая аптека. Фото: gomeopat66.ru
в блоге Стомахин: пытки за свободу
465
в блоге Послабление для украинцев
383
новость Штраф по делу о недоносительстве
УФСБ по Астраханской области. Фото: Google.Maps
новость Крым не включат в список регионов России
Карта Крыма
новость РКН против дома Bonhams
Джок Стёрджес, "Полин и Антуан" (фрагмент). Источник: bonhams.com
новость ФСБ: Погранконтроля не будет
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.
в блоге Девственность и опытность
383
новость Приговор за памятник Ленину
Памятник Ленину у администрации Канаша. Фото: kanash-info.ru
новость WSJ: Россию поссорят с Ираном
Флаги Ирана и России. Фото: iranreview.org