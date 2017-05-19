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Московский окружной военный суд приговорил к штрафу рядового контрактной службы Артема Хилько, потерявшего автомат в Сирии, сообщает "Коммерсант". Это первый приговор военнослужащему российской армии за преступление, совершенное во время боевых действий в этой стране.

По данным источников издания, Хилько вместе с другими военнослужащими 2-й гвардейской Таманской дивизии сопровождал грузы, поступающие на базу ВМФ в Тартусе. Во время погрузки рядовой повесил свой автомат на борт грузового "Урала" и забыл его снять. Как предполагается, в дороге оружие потерялось.

Было возбуждено уголовное дело по статье 348 УК (утрата военного имущества по неосторожности, от штрафа до 80 тысяч рублей до двух лет лишения свободы). Военное следствие "самым тщательным образом" проверила обстоятельства инцидента, отметил источник издания. В результате версия о возможной продаже оружия была полностью исключена.

Суд проходил в закрытом режиме. Хилько полностью признал свою вину. Гособвинение запросило для подсудимого штраф в 50 тысяч рублей. Однако суд, учитывая, что Хилько впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется командованием его части и является участником боевых действий, еще более смягчил наказание. "Рядовой был оштрафован на минимальную сумму и сможет продолжить службу в вооруженных силах", - сообщил источник.

О поступлении дела Хилько в президиум МОВС "Коммерсант" сообщал в марте. Тогда детали происшествия были неизвестны. Отмечалось, что обычно дела по статье 348 подсудны гарнизонным судам. Передача дела в окружной военный суд объяснялось его секретностью.

Следствие вел 314-й военный отдел СКР в Ростове-на-Дону. Хилько полностью признал вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела. Между тем МОВС первоначально отказался судить солдата, передав его дело в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове. Такое решение пояснялось тем, что, во-первых, в Ростове велось следствие, а во-вторых, там находится Южное региональное управление правового обеспечения Минобороны, который выступает в деле потерпевшей стороной. Однако прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец и ростовский адвокат, нанятый Южным региональным управлением, обжаловали решение, указав, что действия Хилько нанесли ущерб Минобороны в целом, а сам обвиняемый, так же и свидетели по делу, живут и служат в подмосковном Наро-Фоминске. МОВС, однако, возражения отклонил, указав в частности, что свидетели в процессе опрошены не будут, поскольку дело рассматривается в особом порядке.

После этого занимавший тогда должность главного военного прокурора Сергей Фридинский обратился в военную коллегию Верховного суда. ВС вернул дело в президиум МОВСа, который определил его подсудность.