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новость ООН подтвердила использование Асадом хлора в битве за Алеппо

01.03.2017
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
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Международная следственная комиссия ООН подтвердила сведения об использовании сирийским диктатором Башаром Асадом химического оружия - бомб с хлором - в битве за Алеппо. Доклад комиссии опубликован на сайте Объединенных Наций. Число гражданских лиц, погибших или пострадавших в результате этих атак, исчисляется сотнями, отмечают авторы документа.

С сентября 2016 года, говорится в докладе, применение Асадом и союзной ему Россией запрещенного оружия - наряду с хлором это кассетные и зажигательные снаряды - значительно возросло. Свидетельств использования химоружия Россией не найдено, отмечает комиссия, однако есть основания подозревать Москву в применении кассетных зажигательных бомб.

Что касается химического оружия, то задокументированы несколько случаев его использования. 6 сентября бомба с хлором была сброшена на квартал Эс-Суккари. Погибли два человека, в том числе 13-летняя девушка; пострадали еще свыше 80 гражданских лиц. С 8 по 12 декабря химическим атакам ежедневно подвергался квартал Эль-Каласа; в первый из этих дней - также Эль-Фирдоус, а с 8-го по 10-е - Бустан-эль-Каср. Сообщается о 35 погибших, в том числе женщинах и детях, и о 30 пострадавших.

В середине февраля доклад о химических атаках Асада на жилые районы Алеппо, контролировавшиеся повстанцами, в ООН представила Human Rights Watch. Правозащитники достоверно установили восемь случаев использования хлора с 17 ноября по 13 декабря 2016-го. Жертвами атак стали по меньшей мере девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. Еще около 200 мирных жителей пострадали.

Как отмечали в HRW, картина "свидетельствует о том, что мы имеем дело не с личной инициативой отдельных, вышедших из-под контроля акторов, а с частью общей военной стратегии занятия города".

Между тем во вторник и.о. постпреда России в ООН Петр Ильичев совместно с китайским постпредом Лю Цзеи ветировали проект резолюции Совбеза о санкциях против Сирии за три ранее подтвержденные химические атаки.

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01.03.2017

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