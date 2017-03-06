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новость СМИ сообщили о гибели еще одного российского военного в Сирии

06.03.2017
Иван Слышкин. Фото: znak.com
Иван Слышкин. Фото: znak.com
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В городе Озерск Челябинской области прошли похороны российского военнослужащего Ивана Слышкина, погибшего в ходе операции в Сирии. Как сообщает Znak.com, 23-летнего Слышкина похоронили 2 марта.

Дата смерти, указанная на памятнике - 12 февраля. По данным издания, военный погиб от пули снайпера.

Иван Слышкин провел детство в поселке Татыш, активно занимался боевыми единоборствами. Во время срочной службы в ВС в начале 2010-х годов служил в Чечне, имел боевые награды "За службу на Северном Кавказе", "За мужество", "За отвагу".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле не располагают информацией о смерти военного. Чиновник переадресовал вопрос в силовое ведомств. "В данном случае за комментарием лучше обращаться в Министерство обороны", - сказал Песков.

В конце февраля Минобороны сообщило о гибели четырех российских солдат в Сирии. В понедельник стало известно, что военные погибли 16 февраля в результате нападения на автоколонну, направлявшуюся в сторону города Хомс. В четырех километрах от Тияса автомобиль "Тигр" был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь.

Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

Находившийся в машине начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения. Он потерял обе ноги и глаз. В полевых условиях медикам удалось остановить кровотечение. Генерал был доставлен в московский госпиталь имени Бурденко. До этого Минобороны официально признало гибель 27 военнослужащих в Сирии.

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06.03.2017

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