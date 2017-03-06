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новость "Коммерсант" раскрыл детали ранения российского генерала в Сирии

06.03.2017
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
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Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, тяжело раненный в Сирии, пострадал в результате нападения на автоколонну, направлявшуюся в сторону города Хомс. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на несколько источников, близких к Минобороны.

Инцидент произошел 16 февраля. Милюхин, который почти два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова, в этот день вместе с пятью российскими военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны. Ему предстояло на месте оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, участвовавшей в столкновениях с радикальными исламистами, а также донести до них новые вводные Генштаба ВС.

В четырех километрах от Тияса "Тигр" был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь. Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

Генерал Милюхин получил серьезные увечья: ему оторвало обе ноги, один из осколков выбил глаз. Генерала эвакуировали силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. Источники издания утверждают, что в полевых условиях медикам удалось остановить кровотечение и стабилизировать состояние генерала для последующей транспортировки в московский госпиталь имени Бурденко.

Сейчас, по уверениям медиков, "прямая угроза его жизни отсутствует". Сам генерал стал самым высокопоставленным офицером, получившим ранение в ходе сирийской кампании.

Всего Минобороны официально признало гибель 27 военнослужащих. Между тем известно, что помимо граждан, официально состоящих на службе в российской армии, в Сирии воюют и наемники, причем им, по данным СМИ, предоставляются те же льготы, что и кадровым военным. В начале августа число погибших в Сирии российских наемников оценивалось в 500-600 человек.

В минувший четверг правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по повторному взятию Пальмиры. Первый раз боевики "Исламского государства" оставили город в марте прошлого года. Однако 11 декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили Пальмиру.

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06.03.2017

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