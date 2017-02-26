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Четвертый фигурант дела о передаче секретной информации в США, по которому среди прочих арестованы двое офицеров центра информационной безопасности ФСБ, - 40-летний Георгий Фомченков. Об этом в субботу сообщила "Новая газета" со ссылкой на некий источник в спецслужбе.

До сих пор были известны имена трех обвиняемых по делу - это начальник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, старший оперативник 2-го отдела оперативного управления центра Дмитрий Докучаев (в прошлом хакер Forb) и начальник отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов. Данных о четвертом арестованном в СМИ не появлялось.

Как передает "Новая", Фомченков был задержан 4 декабря 2016 года, в один день с другими фигурантами дела. 5 декабря Московский гарнизонный военный суд отправил всех четверых в СИЗО; в нынешнем месяце их арест был продлен. Арестованным предъявлено обвинение по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии.

Издание заявляет, что не располагает сведениями о том, что именно вменяется Фомченкову. Также, говорится в публикации, малоизвестно, чем он занимался до ареста. Как рассказал "Новой" один из знакомых арестованного, "Гоша занимался всем, что приносило деньги". В базе судебных решений газета обнаружила вынесенное в 2011 году постановление Арбитражного суда Москвы о взыскании по иску Фомченкова 345,3 миллиона рублей с внешних управляющих Содбизнесбанка, обанкроченного в 2007-м.

В 1999 году Фомченков баллотировался в Госдуму по списку "Сталинского блока - за СССР".

5 февраля стало известно, что арестованный Михайлов отказался от первоначально данных признательных показаний. Утверждалось также, что ФСБ, ведущая следствие по делу, до сих пор не выяснила, какую именно информацию передали за рубеж обвиняемые и кому они ее передавали. Кроме того, сообщалось, что контакты с ЦРУ фигурантам не вменяются. Ранее адвокат Иван Павлов, защищающий одного из арестованных (кого именно, он уточнять отказывается, поясняя лишь, что это не Михайлов), уже отмечал, что "речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ".

10 февраля в СМИ появилась информация, что некоторые фигуранты дела полностью либо частично признали вину, однако на сделку со следствием никто не пошел. При этом известно, что клиент Павлова вину полностью отрицает.

1 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг предположение о том, что дело ЦИБ ФСБ возбуждено в связи с передачей в США сведений о российских хакерских атаках на избирательную систему этой страны. "В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", - заявил чиновник.