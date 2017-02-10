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Ни один из фигурантов дела о госизмене и хакеров из группы "Шалтай-Болтай" пока не пошел на сделку со следствием, хотя некоторые из них признали свою вину. Как передает Интерфакс, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"На данный момент ряд обвиняемых признали свою вину - кто полностью, а кто частично. Но ни один из фигурантов на сделку с правосудием пока не идет", - сказал собеседник агентства.

На вопрос, с чем это связано, он ответил: "Видимо, не дозрели еще".

При этом источник не исключил, что в дальнейшем фигуранты дела пойдут на сотрудничество со следствием и признание вины в обмен на мягкий приговор.

Накануне стало известно, что в отношении еще одного заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ возбуждено уголовное дело: Дмитрий Правиков, возглавлявший подразделение, занимавшееся экспертизами при расследовании преступлений в сфере высоких технологий, подозревается в получении взятки.

До этого коллега Правикова - еще один начальник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, отправленный в СИЗО по делу о передаче секретной информации в США, отказался от признательных показаний, данных после ареста.

Сколько всего обвиняемых в деле, пока точно неизвестно. Арестованы сотрудники ФСБ: Михайлов и старший оперативник 2-го отдела оперативного управления ЦИБ (а по другим данным, заместитель Михайлова) Дмитрий Докучаев, в прошлом хакер Forb. Третий - начальник отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов.

Михайлова и Докучаева арестовали в декабре. Когда именно в СИЗО попали другие фигуранты, не уточнялось.

Всем арестованным предъявлено обвинение по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии.

В минувшую среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил Интерфаксу, что круг фигурантов дела о госизмене и дела хакеров из группы "Шалтай-Болтай" в скором времени может расшириться, и не исключены новые задержания. Собеседник агентства не стал раскрывать подробности и детали следствия, отметив лишь, что "речь идет о большом, сложном и многоэпизодном деле".

По словам источника, сотрудникам ЦИБ ФСБ также предъявлено обвинение по части 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).