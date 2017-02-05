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Начальник центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, отправленный в СИЗО по делу о передаче секретной информации в США, отказался от признательных показаний, данных после ареста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участвующего в деле адвоката Ивана Павлова.

Юрист заметил, что сам защищает не Михайлова, а одного из других фигурантов дела. При этом имя своего доверителя он, как и раньше, раскрыть отказался. Ранее адвокат сообщал, что его клиент вину не признает.

Между тем некий неназванный источник в правоохранительных структурах рассказал агентству, что ФСБ, ведущая следствие по делу, до сих пор не выяснила, какую именно информацию передали за рубеж обвиняемые и кому они ее передавали. "Непосредственно ЦРУ в деле не фигурирует, круг возможных получателей информации за рубежом устанавливается", - говорится в публикации. Ранее Павлов уже отмечал, что "речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ".

Сколько всего в деле обвиняемых, СМИ до сих пор определенно не сообщили. Павлов заявлял, что фигурантов больше трех; неофициальные источники ранее называли число четыре. Известны имена трех арестованных. Двое из них сотрудники ФСБ: Михайлов и старший оперативник 2-го отдела оперативного управления ЦИБ (а по другим данным, заместитель Михайлова) Дмитрий Докучаев, в прошлом хакер Forb. Третий - начальник отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов.

Михайлова и Докучаева арестовали в декабре. Когда именно в СИЗО попали другие фигуранты, не уточнялось.

Всем арестованным предъявлено обвинение по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии.

1 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг предположение о том, что дело ЦИБ ФСБ возбуждено в связи с передачей в США сведений о российских хакерских атаках на избирательную систему этой страны. "В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", - заявил чиновник.