Реклама

Военная контрразведка получила команду заняться участниками группы хакеров "Шалтай-Болтай" ("Анонимный интернационал" после личной команды министра обороны Сергея Шойгу, сообщает Фонтанка.Ру. По данным издания, это произошло после того, как хакеры выставили на торги украденные документы Минобороны, а также опубликовали открытое письмо, упрекнув сотрудников ведомства в некомпетентности.

В 2015 году "Шалтай-Болтай" выставил на продажу документы, связанные с бывшим главой департамента строительства Минобороны Романом Филимоновым, оценив их в 350 биткоинов. При этом хакеры предложили контрразведчикам скидку в 50 процентов.

В августе 2015 года "Анонимный интернационал" опубликовал открытое письмо главе департамента военной контрразведки генерал-полковнику Александру Безверхнему. "Мы с сожалением убедились в полной некомпетентности сотрудников ряда подразделений Министерства Обороны РФ в области информационной безопасности, а если говорить более конкретно - в преступной небрежности. Через бесплатные почтовые сервисы типа yandex.ru, mail.ru и американский gmail.com передавались незашифрованные служебные документы, часто представляющие собой секретную информацию, связанную с обороноспособностью РФ", - говорилось в письме хакеров.

"В записях устройств секретаря Филимонова Ксении Большаковой оказались пароли и доступы на служебные почтовые сервера Министерства обороны. С печалькой отмечаем, что если данная информация стала доступна нам, то с большей степенью вероятности она могла быть доступна и спецслужбам ряда заинтересованных стран", - говорилось в письме.

После этого, как утверждают источники "Фонтанки", департамент военной контрразведки и получил команду от Шойгу.

Накануне в Лефортовском суде Москвы подтвердили, что лидер "Шалтая-Болтая" Владимир Аникеев (Льюис) арестован. По данным суда, Аникеев был отправлен в СИЗО еще 9 ноября 2016-го. Перед Новым годом, 28 декабря, арест хакера продлили до 8 марта.

Аникеев заключен в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Ему вменена часть 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации в составе организованной группы), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет ФСБ.

Аникеев с начала 2000-х годов занимался сбором компромата на чиновников и бизнесменов. Компромат он использовал для их шантажа. Как утверждалось в публикациях "Росбалта", Аникеев участвовал в мероприятиях Фонда эффективной политики, возглавляемого кремлевским политологом Глебом Павловским, и был вхож в администрацию президента.

Некоторое время назад, писал "Росбалт", Аникеев обзавелся профессиональной аппаратурой для кражи компьютерных данных. После этого и был запущен проект "Шалтай-Болтай", публиковавший похищенную информацию в интернете.

Первоначально СМИ писали, что Аникеев проходит по одному делу с офицерами центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым и Дмитрием Докучаевым, а также сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым, арестованным по делу о государственной измене. Однако во вторник адвокат Иван Павлов, занимающийся этим делом, сообщил, что оно не имеет отношения к деятельности "Шалтая-Болтая".