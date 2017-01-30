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Пресс-секретарь Лефортовского райсуда Москвы Екатерина Краснова официально подтвердила, что лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев (Льюис) арестован. Об этом сообщает Интерфакс.

Как рассказала чиновница, Аникеев был отправлен в СИЗО еще 9 ноября 2016-го. Перед Новым годом, 28 декабря, арест хакера продлили до 8 марта.

Аникеев заключен в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Ему вменена часть 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации в составе организованной группы), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет ФСБ.

Хакер проходит по одному делу с замначальника центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым, оперативником этого центра Дмитрием Докучаевым (в прошлом - хакер Forb) и сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым, об аресте которых стало известно в середине прошлой недели. По информации Интерфакса, всего в деле шесть фигурантов, включая Аникеева. Как передает "Росбалт", одному из фигурантов - сотруднику ЦИБ ФСБ, работавшему под руководством Михайлова, - избрали меру пресечения, не связанную с арестом.

Именно "Росбалт" первым написал 28 января об аресте Аникеева. По информации агентства, хакер с начала 2000-х годов занимался сбором компромата на чиновников и бизнесменов. Компромат он использовал для их шантажа. Как утверждается, Аникеев участвовал в мероприятиях Фонда эффективной политики, возглавляемого кремлевским политологом Глебом Павловским, и был вхож в администрацию президента.

Некоторое время назад, говорится в публикациях "Росбалта", Аникеев обзавелся профессиональной аппаратурой для кражи компьютерных данных. После этого и был запущен проект "Шалтай-Болтай", публиковавший похищенную информацию в интернете. По сведениям агентства, участники проекта взяли себе в качестве псевдонимов имена героев "Алисы в стране чудес", а сам Аникеев - имя автора этой сказки Льюиса Кэрролла.

В дальнейшем, продолжает "Росбалт", оперативник ЦИБ ФСБ Докучаев по указанию начальства установил всех участников "Шалтая-Болтая", в том числе Аникеева, однако задержаний не последовало. Летом 2016 года в структурах, связанных с "Шалтаем-Болтаем", прошли обыски. Как сообщается, с хакерами встречался лично замначальника ЦИБ Михайлов.

"А потом, - заявляется в статье "Росбалта", - ресурс несколько поменял окраску. На нем стало появляться большое количество не "подломанной", а явно кем-то переданной переписки, причем в ней затрагивались интересы серьезных лиц. После лета прошлого года пошли разговоры, что у "Шалтая-Болтая" новый куратор".

Непосредственным поводом к задержанию Аникеева, по данным "Росбалта", стала информация о его планах опубликовать в интернете переписку Владислава Суркова, помощника Владимира Путина. В октябре хакера, находившегося на Украине и не собиравшегося возвращаться на родину, выманили в Петербург, обещая крупную сумму денег за некую работу. Там он был задержан оперативниками ФСБ. На каком основании Льюис был лишен свободы до 9 ноября, когда его арестовали, "Росбалт" не поясняет.

Между тем, отмечает агентство, публикации переписки Суркова задержание Аникеева помешать не смогло. В октябре - ноябре 2016-го в интернете появились две подборки писем чиновника. Хотя публикации были сделаны от лица украинской группировки "Киберхунта", на деле, как утверждается, акцию провел "Шалтай-Болтай".

Другие члены "Шалтая-Болтая" живут на Украине, в Эстонии и Таиланде. Некоторых из них российские власти объявили в розыск.

Сам Аникеев, по информации "Росбалта", начиная со второго допроса стал давать подробные показания. Как предполагается, именно на основании его показаний в декабре были задержаны и арестованы Михайлов и Докучаев. В том же месяце уволился начальник аппарата Суркова Александр Павлов. "Ведомости" связывали эту отставку как раз с утечкой переписки путинского помощника.