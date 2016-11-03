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Также: Украина, Россия, Война, Президент, Интернет, Технологии, Европа, Политика, Мир | Персоны: Владислав Сурков

новость Украинские хакеры опубликовали новые документы из переписки Суркова

03.11.2016
Владислав Сурков. Фото: sk.ru
Владислав Сурков. Фото: sk.ru
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Украинская группа хакеров "Киберхунта" опубликовала новый массив писем, по их утверждению, относящихся к помощнику российского президента Владиславу Суркову. Документы помещены на сайте группировки.

Как утверждают хакеры, документы взяты из взломанной электронной почты сотрудницы Суркова Марии Виноградовой. Переписка охватывает период 2015–2016 годов. В опубликованном массиве есть как адресованные Суркову письма, так и те, что были отправлены из его приемной.

Опубликованные документы свидетельствуют о непосредственном управлении политической и экономической жизнью Донецкой и Луганской "народных республик" из Москвы. Письма также содержат планы, которые показывают, как соратники Суркова разрабатывали сценарий по дестабилизации Харьковской области Украины.

Кроме того, в документах есть сведения о попытках России влиять на политическую ситуацию на Украине. В частности, опубликованы проекты законов, внесенные позже в Верховную раду партией "Оппозиционный блок". Одно из писем содержит файл с проектом поправок в Конституцию Украины, которые спустя 20 дней были предложены Контактной группе по урегулированию конфликта от лица представителей ДНР и ЛНР.

25 октября "Киберхунта" опубликовала документы, относящиеся к 2013-2014 годам. "Материалы, относящиеся к новому периоду 2015-2016 годов, в данный момент переданы для анализа спецслужбам и не подлежат раскрытию ввиду оперативной ценности", - отметили хакеры.

Была опубликована подробная информация о бизнес-интересах России на Украине, в том числе на оккупированном юго-востоке страны, о промосковских украинских журналистах, о рисках экономической блокады ДНР и ЛНР. Также хакеры обнародовали полные списки чиновников управления администрации президента по связям с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, работу которого курирует Сурков, и контактные данные этих чиновников. Наряду с этим в общий доступ были выложены контакты руководства Абхазии и темники для агентурной работы с его представителями.

Специалисты Лаборатории цифровой экспертизы Атлантического совета предварительно подтвердили подлинность опубликованных документов.

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03.11.2016

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