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Украинские хакеры из альянса "Киберхунта" опубликовали документы, похищенные, как утверждается, из переписки помощника президента России Владислава Суркова. Документы помещены на сайте группировки.

Как пояснили хакеры активистам сообщества "Информнапалм", в общий доступ выложены лишь документы, относящиеся к 2013-2014 годам. "Материалы, относящиеся к новому периоду 2015-2016 годов, в данный момент переданы для анализа спецслужбам и не подлежат раскрытию ввиду оперативной ценности", - отмечают в "Информнапалме".

Хакеры заявляют, что получили доступ к компьютеру, находящемуся в приемной Суркова, и к электронной почте приемной prm_surkova@gov.ru. Объем данных, которые, по заявлению "Киберхунты", похищены у чиновника, составляет около 1 гигабайта.

Опубликована подробная информация о бизнес-интересах России на Украине, в том числе на оккупированном юго-востоке страны, о промосковских украинских журналистах, о рисках экономической блокады ДНР и ЛНР. Также хакеры обнародовали полные списки чиновников управления администрации президента по связям с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, работу которого курирует Сурков, и контактные данные этих чиновников. Наряду с этим в общий доступ выложены контакты руководства Абхазии и темники для агентурной работы с его представителями.

Кроме того, опубликованы сканы загранпаспортов и шенгенских виз как самого Суркова, так и его жены Натальи Дубовицкой и их троих детей.

О взломе компьютера и почтового ящика Суркова "Киберхунта" сообщила еще в понедельник. В Москве, однако, сообщение встретили с недоверием. Тем не менее теперь, после публикации похищенных документов, правдивость сообщения "Киберхунты" сомнению не подлежит, подчеркивают активисты "Информнапалма".

Как передает Medium.com, специалисты Лаборатории цифровой экспертизы Атлантического совета предварительно подтвердили подлинность опубликованных документов.