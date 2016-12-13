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Также: Право, Мир, Россия, Европа, Террор, Чечня, Общество, Политика, Происшествия, Война | Персоны: Борис Немцов

новость Россия выплатит компенсацию обвиняемому по делу об убийстве Немцова

13.12.2016
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
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Россия добровольно выплатит компенсацию Темирлану Эскерханову - одному из обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова. Как пишет "Коммерсант", соглашение о досудебном урегулировании заключили замминистра юстиции Георгий Матюшкин и ЕСПЧ.

Как пояснила адвокат Роза Магомедова, Эскерханов предъявил властям России с десяток претензий. В первую очередь они касались Басманного райсуда, который слишком долго не назначал рассмотрение жалоб обвиняемого на арест и его продление в Мосгорсуде. Так, например, жалобу обвиняемого на постановление о продлении ему содержания под стражей, вынесенное 25 ноября прошлого года, по его данным, не могли рассмотреть в Мосгорсуде 65 дней, а обжаловать аналогичное решение Басманного суда от 24 августа прошлого года Эскерханову удалось лишь через 110 дней.

Как пояснил обвиняемый в жалобе, в московском СИЗО №6 "Печатники" он испытывал страдания от отсутствия свежего воздуха, дневного света и питьевой воды. Он постоянно находился в переполненной людьми камере, не мог поддержать свое здоровье с помощью физических упражнений и "уединиться даже в туалете".

Жалоба Эскерханова была передана в ЕСПЧ и коммуницирована судом. Однако до обсуждения претензий по существу дело не дошло. В ситуацию своевременно вмешался заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин, представляющий Россию в ЕСПЧ и наделенный полномочиями принимать решения от имени ее правительства.

В заявлении российского представителя в ЕСПЧ признается, что Эскерханов "содержался в изоляторах, находился в здании Басманного суда в Москве и транспортировался в условиях, не соответствующих требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека". Матюшкин признал также, что сроки рассмотрения жалоб Темирлана Эскерханова "не соответствовали" изложенным в Конвенции нормативам.

В качестве "справедливой компенсации за нанесенный ущерб" замминистра от имени правительства России предложил ЕСПЧ для автора жалобы 6 тысяч евро, которые обещал выплатить в рублях по курсу Центробанка в течение трех месяцев с того момента, как Эскерханов официально уведомит суд о своем согласии на мировую.

По словам Матюшкина, подобные процедуры избавляют ЕСПЧ от завала однотипных дел, позволяя заявителю быстрее получить удовлетворение своей жалобы, а государству сэкономить на сумме компенсации.

По примеру Эскерханова в ЕСПЧ обратились и четверо остальных фигурантов дела об убийстве Немцова, в том числе предполагаемый убийца Заур Дадаев. По данным источников издания, их жалобы написаны словно под копирку.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале октября 2016 года. По делу об убийстве Бориса Немцова на скамье подсудимых находятсяпять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
13.12.2016
в блоге Блоги
7
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Убийственная неприкосновенность

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Ибо суд вне политики, оттого и в деле об убийстве Бориса Немцова, равно и в других подобных делах, презумпция абсолютной невиновности и неприкосновенности распространяется на всякого, кто причастен к высшей власти. Потому самые вспыльчивые из причастных и не могут удержаться. Велик, понимаете ли, соблазн лишний раз убедиться в своем могуществе.
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Дмитрий Борко, 02.12.2016

На процессе по делу об убийстве Бориса Немцова обвинение завершило представление доказательств. Главная гордость следствия - данные о телефонах, которые использовали убийцы. Что на сегодняшний день известно о причастности к делу каждого из фигурантов? Как быть с очевидными дырами в деле? Предварительные итоги процесса подводит Дмитрий Борко.

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Уборщица не замела следы

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В суде по делу об убийстве Бориса Немцова важные показания дала домработница Зарина Исоева. Она убиралась в двух квартирах на Веерной, где жили обвиняемые. Платил ей замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев. Незадолго до убийства он пригрозил "сломать ноги" Исоевой за любопытство. Дарья Костромина восстанавливает хронологию по показаниям свидетелей и кадрам с видеокамер.


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