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Россия добровольно выплатит компенсацию Темирлану Эскерханову - одному из обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова. Как пишет "Коммерсант", соглашение о досудебном урегулировании заключили замминистра юстиции Георгий Матюшкин и ЕСПЧ.

Как пояснила адвокат Роза Магомедова, Эскерханов предъявил властям России с десяток претензий. В первую очередь они касались Басманного райсуда, который слишком долго не назначал рассмотрение жалоб обвиняемого на арест и его продление в Мосгорсуде. Так, например, жалобу обвиняемого на постановление о продлении ему содержания под стражей, вынесенное 25 ноября прошлого года, по его данным, не могли рассмотреть в Мосгорсуде 65 дней, а обжаловать аналогичное решение Басманного суда от 24 августа прошлого года Эскерханову удалось лишь через 110 дней.

Как пояснил обвиняемый в жалобе, в московском СИЗО №6 "Печатники" он испытывал страдания от отсутствия свежего воздуха, дневного света и питьевой воды. Он постоянно находился в переполненной людьми камере, не мог поддержать свое здоровье с помощью физических упражнений и "уединиться даже в туалете".

Жалоба Эскерханова была передана в ЕСПЧ и коммуницирована судом. Однако до обсуждения претензий по существу дело не дошло. В ситуацию своевременно вмешался заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин, представляющий Россию в ЕСПЧ и наделенный полномочиями принимать решения от имени ее правительства.

В заявлении российского представителя в ЕСПЧ признается, что Эскерханов "содержался в изоляторах, находился в здании Басманного суда в Москве и транспортировался в условиях, не соответствующих требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека". Матюшкин признал также, что сроки рассмотрения жалоб Темирлана Эскерханова "не соответствовали" изложенным в Конвенции нормативам.

В качестве "справедливой компенсации за нанесенный ущерб" замминистра от имени правительства России предложил ЕСПЧ для автора жалобы 6 тысяч евро, которые обещал выплатить в рублях по курсу Центробанка в течение трех месяцев с того момента, как Эскерханов официально уведомит суд о своем согласии на мировую.

По словам Матюшкина, подобные процедуры избавляют ЕСПЧ от завала однотипных дел, позволяя заявителю быстрее получить удовлетворение своей жалобы, а государству сэкономить на сумме компенсации.

По примеру Эскерханова в ЕСПЧ обратились и четверо остальных фигурантов дела об убийстве Немцова, в том числе предполагаемый убийца Заур Дадаев. По данным источников издания, их жалобы написаны словно под копирку.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале октября 2016 года. По делу об убийстве Бориса Немцова на скамье подсудимых находятсяпять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.