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Также: Право, Спецслужбы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Сергей Иванов

новость Сергей Иванов назвал "фейком" сообщения о создании Министерства госбезопасности

18.10.2016
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
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Планов по созданию Министерства госбезопасности в России нет, они даже не обсуждались. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Иванов.

"Это стопроцентный фейк! Могу это уверенно сказать. Классический образец того, как кто-то придумывает фейк, вбрасывает, а потом его долго комментирует. Это называется производство новостей за отсутствием настоящих новостей", - сказал Иванов.

Он добавил, что создание такой структуры даже не задумывалось и, по мнению Иванова, "это не нужно". "Достаточно тех силовых структур, которые есть. Они устоявшиеся. Разведка должна быть отделена от контрразведки. ФСО и Нацгвардия – это разные силовые структуры, у каждой свои задачи. В том, чтобы объединять их в одно супер-министерство никакого смысла не вижу. Вижу одни минусы. Но это, повторяю, фейк", - сказал чиновник.

О том, что в России готовится масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств, 19 сентября написал "Коммерсант". По данным источников издания, до президентских выборов 2018 года предполагается создать на основе ФСБ Министерство госбезопасности, включив в него ФСО и СВР.

По данным собеседников издания, подготовка к новой реформе началась вскоре после того, как указами президента были ликвидированы ФМС и ФСКН, функции которых получило МВД, а на основе внутренних войск и ряда подразделений органов внутренних дел создана Росгвардия. Теперь же речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР.

Помимо структурных изменений, отмечали источники, новое министерство получит и новые функции. Предполагается, что сотрудники МГБ будут не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их материалам СКР и МВД, а осуществлять процессуальный надзор за ними. Кроме того, МГБ будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

12 августа Владимир Путин своим указом освободил Сергея Иванова от должности руководителя администрации президента. Другим указом Иванов был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Администрацию президента возглавил Антон Вайно, ранее занимавший должность замглавы администрации.

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