Реклама

В России готовится масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, до президентских выборов 2018 года предполагается создать на основе ФСБ Министерство госбезопасности, включив в него ФСО и СВР.

По данным собеседников издания, подготовка к новой реформе началась вскоре после того, как указами президента были ликвидированы ФМС и ФСКН, функции которых получило МВД, а на основе внутренних войск и ряда подразделений органов внутренних дел создана Росгвардия. Теперь же речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР.

Помимо структурных изменений новое министерство получит и новые функции. Предполагается, что сотрудники МГБ будут не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их материалам СКР и МВД, а осуществлять процессуальный надзор за ними. Кроме того, МГБ будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

Следственное управление МГБ, которое получит статус главка, сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена в УПК за СКР и МВД.

"Если раньше мы (оперативники ФСБ. - Ред.) осуществляли лишь сопровождение расследований, то теперь перед нами поставлена задача контролировать их ход с момента возбуждения уголовных дел до их передачи в суд", - сообщил информированный источник в ФСБ, подчеркнув, что речь идет о громких делах, в том числе коррупционной направленности.

В ходе реформы серьезные изменения могут произойти в Следственном комитете, пишет издание. СКР снова может стать структурой при прокуратуре, из которой он был выделен в 2011 году. Соответственно, будет понижен и статус его главных управлений. Например, главное военное следственное управление предполагается сделать обычным управлением.

В свою очередь, Минобороны может быть усилено за счет включения в его состав войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС. В МВД же из расформированного министерства отойдет Госпожнадзор, который и ранее находился в его структуре.

По данным источников "Коммерсанта", в процессе предполагаемой реформы планируется сменить сегодняшних руководителей служб и ведомств. Одним из них называют создателя СКР Александра Бастрыкина, которому уже якобы "дали понять, что в новой структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих полномочий должность".

О вероятной отставке Бастрыкина на минувшей неделе сообщали источники РБК - решение было якобы принято уже после ареста в середине июля крупных чиновников его ведомства - руководителя управления собственной безопасности Михаила Максименко, его зама Александра Ламонова и начальника столичного главка СКР Дениса Никандрова. Им вменяется получение взяток от вора в законе Шакро Молодого. Тем не менее отставка была отложена на время после думских выборов.

После этого официальный представитель СКР Владимир Маркин призвал "не смешить народ" сообщениями об отставке его шефа. "Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР? Разве что подследственные", - написал Маркин в своем твиттере.