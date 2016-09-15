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Также: Право, Спецслужбы, Президент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Маркин, Александр Бастрыкин

новость Маркин призвал "не смешить народ" сообщениями об отставке Бастрыкина

15.09.2016
Александр Бастрыкин и Владимир Маркин. Фото rus-news.ru
Александр Бастрыкин и Владимир Маркин. Фото rus-news.ru
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Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин призвал "не смешить народ" сообщениями об отставке главы ведомства Александра Бастрыкина после выборов в Госдуму. "Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР? Разве что подследственные", - написал Маркин в своем твиттере.

Между тем Forbes сообщает, что Бастрыкина лишили автомобилей сопровождения "У Бастрыкина уже убрали "разгонную" ЦСН БДД МВД. Это два автомобиля Mercedes Центра спецназначения в области обеспечения безопасности дорожного движения, которые перемещались перед автомобилем главы СКР", - рассказал источник агентства. Он связывает это решение с готовящейся отставкой Бастрыкина.

Накануне РБК, ссылаясь на источники, близкие к руководству следственного ведомства, центральному аппарату ФСБ и администрации президента, сообщило о скорой отставке Бастрыкина. Конкретную дату собеседники издания не назвали.

По данным одного из источников, решение относительно Бастрыкина было принято уже после ареста в середине июля крупных чиновников его ведомства - руководителя управления собственной безопасности Михаила Максименко, его зама Александра Ламонова и начальника столичного главка СКР Дениса Никандрова. Им вменяется получение взяток от вора в законе Шакро Молодого. Тем не менее отставка была отложена на время после думских выборов.

В ФСБ изданию заметили, что недовольство Бастрыкиным "зрело в течение долгого времени". Как утверждается, чиновник часто привлекал к себе излишнее внимание. Собеседник РБК упомянул апрельскую статью Бастрыкина в "Коммерсант. Власти", в которой тот требовал ужесточить антиэкстремистское законодательство и заявлял о гибридной войне США против России.

По словам одного из собеседников РБК, следственное ведомство находится в кризисе, а Бастрыкин сделал ставку на непрофессиональные кадры. Вероятным преемником Бастрыкина называют его зама - генерал-майора юстиции Игоря Краснова. Другим возможным кандидатом на пост нового председателя СКР называют губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Однако его назначение считается менее вероятным.

Ранее в среду СМИ сообщили, что в отставку отправляют начальника пресс-службы СКР Маркина. По некоторым данным, после отставки Маркин станет заместителем гендиректора "Русгидро".

Комментарии 16 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.09.2016
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