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Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин после увольнения из СКР может занять должность заместителя гендиректора ПАО "Русгидро". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в топливно-энергетическом комплексе.

"После ухода из СКР Маркин может занять должность заместителя гендиректора "Русгидро" по связям с общественностью и органами госвласти", - сказал источник.

23 ноября Маркину исполнится 60 лет, а значит, наступит предельный срок нахождения на нынешней должности. "По всей видимости, его полномочия продлеваться не будут", - сообщил другой источник агентства.

Ранее в среду источник, "близкий к следственным органам", подтвердил ТАСС предстоящий уход Маркина. "Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи", - сказал источник.

Первым о предстоящей отставке Маркина сообщил Life. По информации источников издания, разговор о том, что Маркин собирается уйти из ведомства, состоялся еще год назад.

Сам генерал-майор юстиции не стал комментировать информацию об отставке. "Никаких комментариев я пока не даю", - ответил Маркин Интерфаксу.

Между тем на сайте книжного магазина "Москва" сообщается об отмене запланированной на среду встречи Маркина с читателями его новой книги "Самые громкие преступления XXI века в России". "По независящим от нас причинам встреча с Владимиром Маркиным отменяется. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Накануне журналист Илья Барабанова обвинил Маркина в плагиате. Некоторые фрагменты книги Маркина о деле Политковской полностью, вплоть до знаков препинания, повторяют статью "Как убивали Анну Политковскую", опубликованную в The New Times 22 декабря 2008 года.

Позже во вторник издательство "Эксмо", выпустившее книгу Маркина, объяснило отсутствие ссылок "технической ошибкой". "Очевидно, что автор анализировал материалы СМИ и использовал выдержки из ряда публикаций, по его мнению, очень четко характеризовавших отношение общества к тем или иным событиям, описываемым в книге. При этом ссылки на источники предполагались. - говорилось в заявлении издательства. - ООО "Издательство "Эксмо" приносит извинения Владимиру Маркину и авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники".

При этом в издательстве подчеркнули, что "доля таких материалов мизерна". При переиздании недостатки будут устранены, заверили в "Эксмо".

7 сентября Маркин представил на Международной московской книжной выставке-ярмарке свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета", в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел.

В тот же день журналистка "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что Маркин позаимствовал фрагменты ее статьи о расследовании убийства Политковской, опубликованной два года. Причем сделал он это без разрешения редакции "Новой" и указания открытых источников.

Маркин в ответ заявил, что совпадения обусловлены описанием "одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде". При этом он назвал Прусенкову "никому, кроме своего болота, не известной и не нужной журналистишкой", которая "хочет раскрутиться на его имени".

Однако уже 8 сентября Маркин извинился перед Прусенковой. "Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты", - написал Маркин. - Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием".

В своей колонке, опубликованной в среду днем на сайте Life, Маркин заявил: "Автор не является профессиональным литератором, поэтому, как обычно в таких случаях, по договору с издательством функции разделены. За мной - сбор и подборка всех материалов уголовных дел, выстраивание логики сюжета, оценки и выводы, за издательством - литературная и техническая обработка текста, в том числе обязанность корректно обозначить цитирование материалов уголовных дел или сообщений прессы". Чиновник заверил, что "в следующих переизданиях ошибка издательства будет исправлена".

Маркин окончил факультет журналистики МГУ и работал в газете "Вечерний Челябинск". Позже он переехал в Москву и стал вести программы на Всесоюзном радио. В 1991 году он перешел на Центральное телевидение, где проработал шесть лет.

В Следственном комитете Маркин работает с января 2011 года. С 2007 года генерал-майор юстиции был официальным представителем СКР при прокуратуре.