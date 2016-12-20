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Генассамблея ООН приняла резолюцию "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". В опубликованном на сайте ОН документе осуждаются "ущемления прав человека и дискриминационные меры" со стороны "российских оккупационных властей" на аннексированном полуострове.

Предложенную Украиной резолюцию поддержали 70 государств. Представители 26 стран, в том числе России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР, Кубы, Сербии, Сирии, голосовали против. 77 государств при голосовании воздержались.

Россия обозначена в тексте документа как "оккупирующая держава", а Крым - как "временно оккупированная" территория. В резолюции осуждаются нарушения прав "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".

Генассамблея ООН настоятельно призывает российские власти отменить решение об признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией. От Москвы требуют освободить украинских граждан, "которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия". Кроме того, требуется "обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека" на полуостров.

9 ноября Украина внесла проект этой резолюции в ООН. 16 ноября документ одобрил Комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам (Третий комитет).

В марте 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Украины. За принятие документа проголосовали 100 стран. Против помимо России выступили 10 стран: Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. Еще 58 делегаций, включая Китай, воздержались.

"Референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя", - говорилось в документе. В резолюции содержится призыв к странам не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и Севастополя и воздерживаться от любых действий, которые можно было бы истолковать как признание изменения статуса.