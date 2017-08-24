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новость СМИ: Трамп убеждал сенатора Коркера не принимать закон о санкциях против Москвы

24.08.2017
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
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Президент США Дональд Трамп созванивался с председателем комитета Сената по иностранным делам республиканцем Бобом Коркером и выражал недовольство законопроектом о новых санкциях против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три неназванных источника.

Как утверждается, Трамп убеждал сенатора в том, что законопроект антиконституционен, а также заявлял, что принятие документа повредит ему как президенту. "Он был очевидно недоволен", - заметил о Трампе один из собеседников издания.

Однако Коркер возразил президенту, что законопроект поддерживает большинство членов обеих палат Конгресса как от Республиканской, так и от Демократической партий.

7 августа, далее сообщает издание, Трамп позвонил сенатору-республиканцу Тому Тиллису. Этот сенатор вместе с демократом Крисом Кунзом работает над законопроектом, который лишает Трампа права уволить Роберта Мюллера - спецпрокурора по расследованию связей президента и его команды с Россией. Хозяин Белого Дома заявил собеседнику о недовольстве этим законопроектом.

В публикации отмечается, что сенаторы-республиканцы демонстрируют все большую независимость от Трампа и это вызывает его раздражение.

Закон о новых санкциях против России, а также КНДР и Ирана Трамп подписал 2 августа, после того как документ был принят подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового уничтожения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях.

Расследованием связей Трампа с Россией до назначения Мюллера занимался директор ФБР Джеймс Коми. 9 мая Трампа отправил Коми в отставку. Сообщалось, что решение было принято по представлению Минюста, после того как глава спецслужбы потребовал у ведомства значительных дополнительных средств на эту работу и рассказал о своей встрече с замминистра юстиции Родом Розенстайном конгрессменам.

Позже появилась информация, что в феврале Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, позже в том же месяце ушедшего в отставку с поста советника президента по национальной безопасности. В Белом Доме, однако, эти сведения опровергали.

15 июня Мюллер назначил расследование в отношении лично Трампа по подозрению в попытках вмешаться в разбирательство.

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24.08.2017
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