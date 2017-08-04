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Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Большое жюри действует уже несколько недель, рассказали источники издания. Использование этого юридического инструмента позволяет спецпрокурору выписывать повестки в суд и судебные приказы, вызывать свидетелей для дачи показаний, запрашивать документы. Как отмечает издание, созыв жюри означает, что расследование принимает "серьезный и затяжной характер" и может привести к предъявлению уголовных обвинений.

Большое жюри состоит из обычных граждан. Оно работает в закрытом режиме. Коллегия присяжных должно решить, достаточно ли веских доказательств для предъявления обвинения и уголовного преследования в суде. Однако большое жюри при этом не рассматривает вопрос о виновности ответчика.

Пресс-секретарь спецпрокурора отказался от комментариев. Специальный юрисконсульт Белого Дома Тай Кобб сказал изданию, что не знал о формировании нового жюри. При этом он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа делает все, чтобы ускорить расследование и сотрудничает с Мюллером.

Большое жюри уже выписало ряд повесток в связи со встречей сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, сообщает Reuters.

Между тем сам Трамп, выступая в штате Западная Виргиния, заявил, что распространяемая демократами информация о "российском следе" в ходе его избирательной кампании "полностью сфабрикована". По словам президента США, целью появления таких сведений стали попытки демократов "оправдать величайшее поражение в истории американской политики". Трамп отметил, что вместо того, чтобы придумывать "русскую историю", следовало бы разобраться с электронными письмами из электронной почты кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон. Президент также вменил ей в вину получение пожертвований от связанной с Россией компанией Uranium One.

18 мая замминистра юстиции США Род Розенстайн назначил спецпрокурором по расследованию вмешательства России в ход президентской кампании Мюллера, директора ФБР в 2001-2013 годах. До этого расследование вел Джеймс Коми, занимавший пост директора ФБР после Мюллера. Однако 9 мая Трамп отправил Коми в отставку.

Между Трамп заявил после назначения Мюллера: "Как я уже говорил много раз, тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем: между моей командой и какими бы то ни было иностранными структурами не было никакого сговора".