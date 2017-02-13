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Белый Дом располагает многочисленными доказательствами фальсификаций на президентских выборах в США. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.

"Белый Дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах, речь идет о людях, зарегистрированных более чем в одном штате, о покойниках, зарегистрированных, чтобы проголосовать", - отметил Миллер.

"Вы не будете отрицать тот факт, что есть большое число неграждан, которые зарегистрированы для голосования в этой стране", - заявил советник Трампа, обращаясь к ведущему телепередачи.

Миллер назвал произошедшее "скандалом", отметив, что страна должна быть "в ужасе" из-за того, что на выборах голосуют люди, не имевшие права этого делать. По его мнению, тем самым они "перечеркивают" права законопослушных американцев.

28 ноября 2016 года Трамп заявил о мошенничестве в трех штатах во время президентских выборов. По его словам, "серьезный​ обман избирателей в Вирджинии, Нью-Хэмпшире и Калифорнии", где, согласно результатам народного голосования, победила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Пресса, отметил Трамп, намеренно не писала о подтасовках.

На следующий день представитель Белого Дома Джош Эрнест заявил, что никаких доказательств фальсификаций не существует.

Трамп неоднократно заявлял о намерении провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах. По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив Клинтон. По словам Трампа, для расследования будет сформирована комиссия во главе с вице-президентом Майклом Пенсом.