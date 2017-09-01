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новость Не въехали в ситуацию

Молдавия не пустила в ПМР российскую делегацию
01.09.2017
Приднестровье. Кадр НТВ
Приднестровье. Кадр НТВ
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Пограничная полиция Молдавии не пустила в страну российскую делегацию, направлявшуюся в Приднестровье на празднование "дня республики" 2 сентября, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

Россиян развернули на границе в четверг и пятницу. В страну не попали председатель коллегии военных экспертов России генерал-майор Александр Владимиров, помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов, члены делегации Южной Осетии во главе с руководителем ее "администрации президента" Игорем Козаевым, представитель Верховного совета ПМР в Москве Ольга Гукаленко и главред "Аргументов и фактов" Игорь Черняк.

Молдавские власти объяснили отказ во въезде россиянам тем, что они "не указали цель поездки, направляясь при этом в Приднестровский регион".

28 июля власти Румынии и Венгрии не позволили проследовать через свое воздушное пространство в Кишинев самолету, на борту которого летела российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. 2 августа правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата. Такое решение власти страны объяснили ксенофобными высказываниями Рогозина в отношении Молдавии и ее граждан.

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01.09.2017
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