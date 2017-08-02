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Правительство Молдавии объявило вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает Publika.Md.

С соответствующей инициативой выступил на заседании правительства вице-премьер - министр иностранных дел и европейской интеграции страны Андрей Галбур. Он заметил, что Рогозин "сделал целый ряд заявлений и комментариев, носящих недружественный и клеветнический характер".

"В частности, я напомню о недавнем интервью телеканалу "Россия-24", в котором Рогозин позволил себе унизительные замечания в адрес граждан нашей страны, - продолжил Галбур. - Так же он высказывался о властях Молдовы. Это можно трактовать только как грубое вмешательство во внутренние дела государства".

"Не думаю, что эта тема нуждается в комментариях, - поддержал коллегу премьер-министр Павел Филип. - Это и другие заявления о гражданах нашей страны были недопустимы".

Теперь Рогозину запрещен как въезд в страну, так и транзит через нее.

Посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина уже вызвали в Министерство иностранных дел и евроинтеграции и оповестили о принятом решении.

Рогозин - сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Одновременно он является спецпредставителем Владимира Путина по Приднестровью.

28 июля Рогозин направлялся в Кишинев по приглашению президента Молдавии Игоря Додона, который, в отличие от европейски ориентированного кабинета министров страны, настроен пророссийски. Российский вице-премьер должен был провести переговоры с Додоном, а на другой день они вместе предполагали отправиться в Бендеры на мероприятия по случаю 25-летия "миротворческой операции" в Приднестровье.

Однако власти Румынии и Венгрии не пропустили самолет с Рогозиным через свое воздушное пространство. Поскольку ранее запрет на полеты чиновника ввела и Украина, попасть в Молдавию он не смог - самолет развернулся и приземлился в Минске.

Тем временем в аэропорту Кишинева прошла акция протеста. Ее участники развернули плакаты с требованием вывода российских войск из Приднестровья, а также подняли фотографии погибших в приднестровской войне 1992 года. На проездах и проходах в VIP-зал аэропорта были выставлены полицейские кордоны.

После этого Рогозин в своем твиттере пригрозил Румынии: "Ждите ответа, гады" (1 августа Газета.Ру сообщила, что твит удален).

Кроме того, в интервью "России-24" чиновник обвинил в срыве визита лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. "Мы имеем дело сегодня в Молдове не с законной властью, которая избрана народом, а просто с мафиозной группой, которая крутит и вертит молдавскими политиками", - заявил, в частности, Рогозин.

Ранее в среду, передавал Интерфакс, Рогозин заявил, что около двух недель назад получил от вице-премьера - министра экономики Молдавии Октавиана Калмыка приглашение посетить страну в сентябре. "Но что имеет в виду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, - добавил чиновник. - Но это теперь не наш вопрос".