О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.263011.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.263011.html
Также: Европа, Россия, Правительство, Право, Мир, Политика, Общество | Персоны: Дмитрий Рогозин

новость Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

02.08.2017
Дмитрий Рогозин. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Рогозин. Фото: kremlin.ru
Реклама

Правительство Молдавии объявило вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает Publika.Md.

С соответствующей инициативой выступил на заседании правительства вице-премьер - министр иностранных дел и европейской интеграции страны Андрей Галбур. Он заметил, что Рогозин "сделал целый ряд заявлений и комментариев, носящих недружественный и клеветнический характер".

"В частности, я напомню о недавнем интервью телеканалу "Россия-24", в котором Рогозин позволил себе унизительные замечания в адрес граждан нашей страны, - продолжил Галбур. - Так же он высказывался о властях Молдовы. Это можно трактовать только как грубое вмешательство во внутренние дела государства".

"Не думаю, что эта тема нуждается в комментариях, - поддержал коллегу премьер-министр Павел Филип. - Это и другие заявления о гражданах нашей страны были недопустимы".

Теперь Рогозину запрещен как въезд в страну, так и транзит через нее.

Посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина уже вызвали в Министерство иностранных дел и евроинтеграции и оповестили о принятом решении.

Рогозин - сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Одновременно он является спецпредставителем Владимира Путина по Приднестровью.

28 июля Рогозин направлялся в Кишинев по приглашению президента Молдавии Игоря Додона, который, в отличие от европейски ориентированного кабинета министров страны, настроен пророссийски. Российский вице-премьер должен был провести переговоры с Додоном, а на другой день они вместе предполагали отправиться в Бендеры на мероприятия по случаю 25-летия "миротворческой операции" в Приднестровье.

Однако власти Румынии и Венгрии не пропустили самолет с Рогозиным через свое воздушное пространство. Поскольку ранее запрет на полеты чиновника ввела и Украина, попасть в Молдавию он не смог - самолет развернулся и приземлился в Минске.

Тем временем в аэропорту Кишинева прошла акция протеста. Ее участники развернули плакаты с требованием вывода российских войск из Приднестровья, а также подняли фотографии погибших в приднестровской войне 1992 года. На проездах и проходах в VIP-зал аэропорта были выставлены полицейские кордоны.

После этого Рогозин в своем твиттере пригрозил Румынии: "Ждите ответа, гады" (1 августа Газета.Ру сообщила, что твит удален).

Кроме того, в интервью "России-24" чиновник обвинил в срыве визита лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. "Мы имеем дело сегодня в Молдове не с законной властью, которая избрана народом, а просто с мафиозной группой, которая крутит и вертит молдавскими политиками", - заявил, в частности, Рогозин.

Ранее в среду, передавал Интерфакс, Рогозин заявил, что около двух недель назад получил от вице-премьера - министра экономики Молдавии Октавиана Калмыка приглашение посетить страну в сентябре. "Но что имеет в виду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, - добавил чиновник. - Но это теперь не наш вопрос".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
02.08.2017
новость Новости по теме
28.07.2017 Румыния и Венгрия не разрешили самолету с Рогозиным проследовать в Кишинев →
13.06.2017 Высланные из Молдавии российские дипломаты работали на ГРУ →
02.06.2017 Черногория запретила въезд Кадырову, Рогозину и еще 147 россиянам и украинцам →
01.07.2015 Рогозин: Надо давать гражданство России молодежи Приднестровья →
12.05.2014 Рогозин настаивает на пересмотре экономических отношений с Молдавией →
10.05.2014 Рогозин пригрозил пролететь над Украиной на стратегическом бомбардировщике →
Фото и Видео
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
Реклама
Выбор читателей
статья Молодежь - барометр Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Советское счастье
383
новость Сирия: потери России возросли
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
новость Евро бьет рекорды
Пункт обмена валюты. Фото: mirsovetov.ru
статья Где взять ум?
РЕКЛАМА
статья Санкции неизбежны
Владимир Абаринов
в блоге Дядя Рогозин
383
новость Феруз: попытка суицида
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
новость Стрельба в Мособлсуде
Раненого увозят из Мособлсуда. Кадр видео из ВК-сообщества "Mash | Мэш"
новость Новый директор ФБР
Кристофер Рэй на слушаниях в Сенате. Кадр видео Reuters
статья Недолет Рогозина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Чечня: из геев в террористы
Карикатура Charlie Hebdo о преследованиях геев в Чечне
в блоге Царям мешает доброта
383
новость Кемерово: дело начальника УФСИН
Константин Антонкин. Фото: 42.fsin.su
новость Тотальная цензура Рунета
Пикет против цензуры в интернете. Фото: Грани.Ру
статья Любопытные варвары
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость МИД глумится над американцами
Дача посольства США в Серебряном Бору
новость Оружие для Украины
Противотанковый комплекс Javelin. Фото: defense.gov
новость Сталинские сроки в Красноярске
Слева направо: Дж. Мирзаев, М. Абдуллаев, Дж. Абдусаматов. Источник: dela.ru
новость ИНИОН помедлит с переездом
Рабочие снимают полы в ИНИОНе. Фото: Оксана Киянская