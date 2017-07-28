Реклама

Летевший в Кишинев самолет одной из российских авиакомпаний, на борту которого находилась российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, приземлился в Минске, сообщает Интерфакс. Власти Румынии и Венгрии не разрешили лайнеру проследовать в Молдавию через их воздушное пространство.

Рогозин, спецпредставитель российского президента по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии, занесен в санкционный список ЕС в связи с конфликтом на Украине.

По словам Рогозина, решение о полете в Молдавию регулярным рейсом было связано с инцидентом, который возникал у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке. После этого Рогозин летал российской авиакомпанией S7, маршруты которой проложены в облет Украины.

"Проблем с пересечением белорусского, польского, словацкого, венгерского, румынского пространства не возникало, - отметил Рогозин. - В этот раз диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом, для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель. Запретили при этом войти в воздушное пространство"

Авиационные власти Венгрии также отказали в транзите через свое пространство и в посадке в Будапеште.

Рогозин назвал решение властей Румынии не пропускать гражданский самолет, на котором, российская делегация направлялась в Молдавию для переговоров с Игорем Додоном, демаршем в адрес молдавского президента. Тот известен своей пророссийской позицией.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал Рогозин в твиттере.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Додоном по его личному приглашению. На следующий день вместе с главой Молдавии он планировал отправиться в Бендеры, где должны состояться мероприятия по случаю 25-летия "миротворческой операции" в Приднестровье.

В преддверии визита Рогозина в аэропорту Кишенева прошла акция протеста. Ее частники держали плакаты с требованием вывода российских войск из Приднестровья, а также фотографии погибших в вооруженном конфликте в 1992 году. Проезды и проходы в VIP-зал аэропорта Кишинева были перекрыты кордонами полицейских.

За эту неделю в Молдавию не были допущены российские артисты, направлявшиеся в Приднестровье, а также "делегация представителей дома Романовых". Молдавские власти отправили их из аэропорта Кишенева обратно в Москву. Додон назвал это "провокацией".

В мае 2014 года Рогозин, направлявшийся в визитом в Приднестровье, заявил, что Украина и Румыния не пропускают его самолет через свое воздушное пространство. "Румыния по требованию США закрыла моему борту воздушное пространство. Украина снова не пропускает", - написал Рогозин в твиттере. Также вице-премьер пригрозил в следующий раз прилететь в Приднестровье на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160.