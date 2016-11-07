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Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск и вооружения, размещенного в селе Кобасна в непризнанном Приднестровье. Как передает Deschide, такое решение было озвучено на встрече министров обороны Украины и Молдавии Степана Полторака и Анатола Шалару. Встреча состоялась 6 ноября в Одессе.

По словам Шалару, вооружения, размещенные на военных складах, представляют значительную опасность, как для жителей Молдавии, так и для Украины. Подробный план по вывозу вооружения и выводу российских войск с территории страны будет разработан до конца года.

"Вместе с украинским коллегой мы обсудили вопрос создания специального коридора для российских военных, находящихся в приднестровском регионе, а также для боеприпасов находящихся на хранении в селе Кобасна. Молдавское военное ведомство было официально проинформировано о том, что украинская сторона готова подготовить специальный коридор для вывода российских войск и вооружения", - заявил Шалару.

По его словам, сейчас в Приднестровье находятся 1200 российских военнослужащих, из которых только 500-600 являются профессиональными солдатами. Шалару подчеркнул, что стороны заинтересованы, чтобы данная миссия проходила под эгидой ОБСЕ и ООН.

"Мы намерены обратиться в международные организации для того, чтобы они оказали влияние на руководство России и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации", - подчеркнул Шалару.

При этом, как дополняет УНН, Полторак заявил, что Украина уважает территориальную целостность Молдовы и поддерживает стремление вывести с территории страны российскую военную базу.

Приднестровье объявило независимость от Молдавии в 1990 году. На сегодня независимость региона признана лишь тремя самопровозглашенными государствами: Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом. 17 сентября 2006 года в Приднестровье был проведен референдум. 97,2 процента голосовавших поддержали курс на независимость Приднестровья и последующее свободное присоединение к России.

18 марта 2014 года, через два дня после референдума об аннексии Крыма, Верховный совет Приднестровья обратился к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой предусмотреть в российском законодательстве возможность вхождения региона в состав России.

В апреле 2014 года Верховный совет Приднестровья единогласно принял обращение к Владимиру Путину с просьбой признать независимость региона. "С момента образования Приднестровской Молдавской Республики выросло целое поколение граждан, которые осознают себя приднестровцами и не приемлют идентичности с населением Республики Молдова, разделяя ценности Русского мира и стремясь к расширению общности с Российской Федерацией", - говорилось в обращении. Кроме того, отмечалось, что в регионе проживают около 200 тысяч граждан России. В Кремле эту инициативу оставили без комментариев.