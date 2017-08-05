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новость Инда плакал царь Додон

Президент Молдавии попросил Россию не вводить санкции из-за Рогозина
05.08.2017
Дмитрий Рогозин и Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor
Дмитрий Рогозин и Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor
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Президент Молдавии Игорь Додон попросил Россию "воздержаться от мер и санкций" в ответ на объявление вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике. Об этом он написал в Фейсбкуке после встречи с Рогозиным в Тегеране на инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане которые ни в чем не виноваты, - написал Додон. - Призываю наших российских партнёров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и начали воплощать на деле с начала этого года".

Додон также заявил, что "намерен блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов, принимаемых парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией".

В среду правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата. С соответствующей инициативой выступил на заседании правительства вице-премьер - министр иностранных дел и европейской интеграции страны Андрей Галбур. Он заметил, что Рогозин "сделал целый ряд заявлений и комментариев, носящих недружественный и клеветнический характер".

Теперь Рогозину запрещен как въезд в страну, так и транзит через нее. Посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина уже вызвали в Министерство иностранных дел и евроинтеграции и оповестили о принятом решении.

Рогозин - сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Одновременно он является спецпредставителем Путина по Приднестровью.

28 июля Рогозин направлялся в Кишинев по приглашению Додона, который, в отличие от европейски ориентированного кабинета министров страны, настроен пророссийски. Российский вице-премьер должен был провести переговоры с Додоном, а на другой день они вместе предполагали отправиться в Бендеры на мероприятия по случаю 25-летия "миротворческой операции" в Приднестровье.

Однако власти Румынии и Венгрии не пропустили самолет с Рогозиным через свое воздушное пространство. Поскольку ранее запрет на полеты чиновника ввела и Украина, попасть в Молдавию он не смог - самолет развернулся и приземлился в Минске.

После этого Рогозин в своем твиттере пригрозил Румынии: "Ждите ответа, гады". Впоследствии этот твит был удален. Кроме того, в интервью "России-24" чиновник обвинил в срыве визита лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. "Мы имеем дело сегодня в Молдове не с законной властью, которая избрана народом, а просто с мафиозной группой, которая крутит и вертит молдавскими политиками", - заявил, в частности, Рогозин.

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05.08.2017
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