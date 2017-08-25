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новость В Москве недовольны инициативой Молдавии по выводу российских войск из ПМР

25.08.2017
Приднестровье. Кадр НТВ
Приднестровье. Кадр НТВ
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Посла Молдавии в России Андрея Негуцу вызвали в МИД в связи с намерением Кишинева поднять на 72-й сесии Генассамблеи ООН вопрос о выводе из Приднестровья российских войск. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил Негуце, что Россия расценивает молдавскую инициативу как "еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях". Молдавия "игнорирует подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре", подчеркивают в ведомстве.

Представители Молдавии предложили внести в повестку сессии Генассамблеи ООН пункт "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии".

3 мая Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим основному закону страны присутствие российского контингента в Приднестровье. В решении суда подчеркивалось, что "около 11 процентов территории Молдавии является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".

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25.08.2017
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