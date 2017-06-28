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Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук в ночь на среду бежал из региона на территорию Молдавии, подконтрольную законному правительству в Кишиневе. Как сообщает РИА "Новости", об этом объявил депутатам верховного совета его председатель Александр Щерба.

"Шевчук ночью пересек реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории "Приднестровской Молдавской республики", - сказал спикер.

По информации РИА "Новости", прокуратура региона подозревает бывшего главу региона в хищении, совершенном в особо крупных размерах. Как утверждает руководитель ведомства Анатолий Гурецкий, в президентства Шевчука был создан стабилизационный фонд, в который со специализированного газового счета перечислили почти 83 миллиона приднестровских рублей (около 8 миллионов долларов).

Между тем депутат верховного совета Андрей Сафонов написал на своей ФБ-странице, что помимо махинаций со средствами фондов Шевчуку намерены вменить также пособничество бендерскому заводу "Биохим" в уклонении от уплаты налогов, контрабанду, незаконное изъятие 30 процентов пенсий и зарплат, а также незаконное принятие решений о помилованиях.

В среду верховный совет по представлению Гурецкого лишил Шевчука иммунитета. За проголосовали 35 депутатов, против - один.

При рассмотрении вопроса должен был присутствовать сам Шевчук, и его накануне уведомили о заседании. Однако после получения этой информации он бежал.

Как передает NewsMaker, власти Молдавии подтвердили пребывание Шевчука на подконтрольной Кишиневу территории.

Сам бывший глава региона на своей ФБ-странице назвал свое преследование "провокацией" и "очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний, для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами".

Шевчуку 49 лет. В 1990-х годах он работал в ОБЭП и налоговой милиции. В 2000-2011 годах - депутат верховного совета; в 2005-2009-м спикер.

В декабре 2011 года Шевчук победил на президентских выборах, выиграв гонку у поддерживаемого Кремлем кандидата Анатолия Каминского. Осенью 2014-го он подписал указ о приведении приднестровских законов в соответствие с российскими. В Кремле инициативу комментировать отказались.

Очередные выборы, прошедшие в декабре прошлого года, Шевчук проиграл Вадиму Красносельскому. Новый президент региона также начинал карьеру в ОБЭП; в дальнейшем он был министром внутренних дел Приднестровья.