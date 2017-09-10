О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.263892.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.263892.html
Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Спецслужбы, Европа, Политика, Общество, Мир

новость Аресты фигурантов второго дела "украинских диверсантов" продлены до 8 ноября

10.09.2017
Слева направо: Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов. Источник: crimeahrg.org
Слева направо: Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов. Источник: crimeahrg.org
Реклама

Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Янина Охота продлила фигурантам второго дела "украинских диверсантов" Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову сроки пребывания в СИЗО еще на два месяца, а всего до года с момента задержания - до 8 ноября. О решениях, вынесенных в четверг, тогда же сообщила Крымская правозащитная группа.

Политзеков лично доставили в суд из симферопольского СИЗО-1. Родственники фигурантов в этот раз беспрепятственно прошли на заседания, тогда как на мартовские и майские слушания о продлении ареста их не допускали.

Все трое обвиняемых - жители Севастополя. 53-летний Дудка - украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. 46-летний Штыбликов и 40-летний Бессарабов - военные эксперты. Штыбликов в прошлом также служил в украинской армии.

Фигурантов дела задержали 9 ноября 2016 года; на другой день все трое были арестованы.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Дудке, Штыбликову и Бессарабову инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). По такому обвинению кодекс предусматривает до 10 лет колонии.

В ФСБ заявляли, будто фигуранты планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". Утверждалось, что у них изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем уже вскоре выяснилось, что оружие, которое изъяли у "диверсантов", предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны - они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

Вскоре после ареста фигурантов ФСБ распространила видеозаписи с признательными показаниями Штыбликова и Бессарабова. Запись допроса Дудки обнародовала не была. В дальнейшем сообщалось, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением.

19 мая стало известно, что Штыбликов заключил сделку с прокуратурой. Это значит, что материалы в его отношении выделят в отдельное производство и рассмотрят в суде в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. Из майского постановления об очередном продлении ареста Дудке следует, что Штыбликов дал показания и против него: одной из причин продления ареста названа необходимость "выполнить с обвиняемым Штыбликовым Д. А. требования, предусмотренные главой 40.1 УПК", которая регламентирует рассмотрение дел в особом порядке.

У Дудки в заключении ухудшилось здоровье, а лекарства, которые родственники приносили ему в СИЗО, фсиновцы передавали политзеку с задержками. Один раз задержка составила месяц.

Оставить комментарий Обсудить
10.09.2017
новость Новости по теме
15.08.2017 ФСБ: В Крыму задержан "диверсант СБУ" Лимешко →
10.08.2017 "Украинский диверсант" Сулейманов осужден в Крыму к 1 году 8 месяцам общего режима →
03.08.2017 Приговор крымскому политзеку Присичу подтвержден →
01.08.2017 Арест "украинского диверсанта" Панова продлен до 10 октября →
26.07.2017 "Украинский диверсант" Стогний получил три с половиной года по делу об оружии →
17.07.2017 СМИ: "Украинский диверсант" Захтей лишен гражданства России →
04.07.2017 Аресты фигурантов второго дела "украинских диверсантов" продлены до 8 сентября →
19.05.2017 Фигурант дела "украинских диверсантов" Штыбликов заключил соглашение со следствием →
Фото и Видео
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
Реклама
Выбор читателей
статья Судьба инопланетянина
Виталий Портников
новость На выборах готовятся подтасовки
Кадр ролика "Сколько стоят честные выборы?"
в блоге Плоды нелюбви к государю
383
в блоге Россия в петле
383
новость Табличка на доме Немцова: ВИДЕО
Табличка на доме Бориса Немцова. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Трампу осталось недолго
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Миф о "черных"
7
новость Жертвы Карибского кризиса
Советская ракета на Кубе. Фото: mil.ru
статья Памфилова напала на Москву
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сечин: Прокуроры - кретины
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость Новые обвинения Селезневу
Роман Селезнев. Кадр Первого канала
новость Гандболистки попались на мельдонии
Молодежная сборная России по гандболу. Фото: rushandball.ru
новость Сенцов в пыточном СИЗО
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
в блоге Старый танк борозды не испортит
383
новость Захарова: Геноцида в Мьянме нет
Мария Захарова. Фото: mid.ru
в блоге Еду я на родину
383
новость Взятки в СКР: Никандров всех сдал
Денис Никандров. Кадр Первого канала
новость Зона для Зейтуллаева
Руслан Зейтуллаев на апелляции, 27.07.2017. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Сечин за скрытность
383
новость Клых: назад из дурки в тюрьму
Станислав Клых в суде, 06.09.2016