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Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Янина Охота продлила фигурантам второго дела "украинских диверсантов" Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову сроки пребывания в СИЗО еще на два месяца, а всего до года с момента задержания - до 8 ноября. О решениях, вынесенных в четверг, тогда же сообщила Крымская правозащитная группа.

Политзеков лично доставили в суд из симферопольского СИЗО-1. Родственники фигурантов в этот раз беспрепятственно прошли на заседания, тогда как на мартовские и майские слушания о продлении ареста их не допускали.

Все трое обвиняемых - жители Севастополя. 53-летний Дудка - украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. 46-летний Штыбликов и 40-летний Бессарабов - военные эксперты. Штыбликов в прошлом также служил в украинской армии.

Фигурантов дела задержали 9 ноября 2016 года; на другой день все трое были арестованы.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Дудке, Штыбликову и Бессарабову инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). По такому обвинению кодекс предусматривает до 10 лет колонии.

В ФСБ заявляли, будто фигуранты планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". Утверждалось, что у них изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем уже вскоре выяснилось, что оружие, которое изъяли у "диверсантов", предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны - они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

Вскоре после ареста фигурантов ФСБ распространила видеозаписи с признательными показаниями Штыбликова и Бессарабова. Запись допроса Дудки обнародовала не была. В дальнейшем сообщалось, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением.

19 мая стало известно, что Штыбликов заключил сделку с прокуратурой. Это значит, что материалы в его отношении выделят в отдельное производство и рассмотрят в суде в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. Из майского постановления об очередном продлении ареста Дудке следует, что Штыбликов дал показания и против него: одной из причин продления ареста названа необходимость "выполнить с обвиняемым Штыбликовым Д. А. требования, предусмотренные главой 40.1 УПК", которая регламентирует рассмотрение дел в особом порядке.

У Дудки в заключении ухудшилось здоровье, а лекарства, которые родственники приносили ему в СИЗО, фсиновцы передавали политзеку с задержками. Один раз задержка составила месяц.