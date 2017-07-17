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новость СМИ: "Украинский диверсант" Захтей лишен гражданства России

17.07.2017
Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Фигурант первого дела "украинских диверсантов" Андрей Захтей лишен гражданства России. Об этом сообщает "КрымSOS" со ссылкой на неназванный источник, "знакомый с ситуацией".

Как пояснил источник издания, лишение гражданства связано с новым обвинением, предъявленным политзеку, - в подделке российского паспорта.

Теперь у Захтея остается только гражданство Украины.

7 марта политзек сам обратился в управление по вопросам миграции МВД по аннексированному Крыму с заявлением об отказе от российского гражданства. "В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны", - говорилось в документе.

Между тем тогда же отмечалось, что пункт "б" статьи 20 российского закона о гражданстве не допускает выхода из гражданства лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовному делу.

Однако статья 22 этого же закона устанавливает, что решение о предоставлении гражданства подлежит отмене, если выясняется, что оно принято на основании подложных документов или заведомо ложных сведений, предоставленных заявителем.

Когда именно Захтей получил российское гражданство - после аннексии Крыма или еще до нее, - в СМИ, насколько известно, не уточнялось.

О новых обвинениях Захтею стало известно 11 июля. Как сообщалось, обвиняемый еще в конце прошлого месяца признал вину и заключил с одним из четырех заместителей прокурора аннексированного Крыма досудебное соглашение о сотрудничестве. Одним из условий сделки стал отказ Захтея ото всех своих адвокатов по соглашению: Алексея Ладина, Александра Попкова, Ильнура Шарапова и Ильи Новикова. Теперь арестованного представляет защитник по назначению Юрий Бердников.

Тогда же появилась информация, что часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии) в обвинении Захтею заменят двумя менее тяжкими статьями кодекса - 222 (незаконное хранение оружия) и 327 российского УК (подделка документов). Ранее сообщалось, что Захтей предлагал однокурснику помощь с изготовлением российских паспортов - кум арестованного якобы занимался подделкой документов.

При этом отмечалось, что Захтей отказался давать показания против второго фигуранта дела - Евгения Панова, - сославшись на то, что не был с ним знаком до похищения. Сам Панов по-прежнему отрицает вину.

41-летний Захтей - ранее дважды судимый уроженец города Борислав на Львовщине. Последнее время перед похищением жил в Саках на западе аннексированного Крыма, подрабатывал частным извозом.

В ночь на 7 августа 2016 года Захтей был похищен ФСБ на севере Крыма, куда выехал за пассажирами по звонку. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала похищенного по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

Между тем 10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. 13 августа Захтей был арестован уже по уголовному делу и помещен в симферопольский СИЗО-1.

В первые несколько дней после похищения ФСБ подвергла Захтея и Панова жестоким пыткам, в результате которых оба дали признательные показания. Однако после отправки в СИЗО и тот и другой политзек от этих показаний отказались.

7 октября Захтея и Панова перевели в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Однако 14 февраля 2017-го обоих вернули в симферопольский СИЗО. Адвокат Панова Дмитрий Динзе расценил перевод в Симферополь как средство затруднить политзекам доступ к защите.

Последний раз аресты Захтея и Панова были продлены до 7 августа.

В декабре 2016 года Захтей, как и несколько ранее Панов, подал на имя председателя СКР Александра Бастрыкина заявление с требованием возбудить против силовиков из ФСБ дела по факту пыток. В конце мая стало известно, что по заявлениям обоих политзеков вынесены отказные постановления.

В последних числах того же месяца сообщалось, что сравнительно-молекулярная экспертиза, проведенная по запросу крымского главка ФСБ, не обнаружила ДНК и отпечатков пальцев Захтея и Панова на вещах, которые, как утверждается, были изъяты из схрона на кладбище у села Суворово близ Армянска.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
17.07.2017
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