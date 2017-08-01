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Судья верховного суда аннексированного Крыма Эдуард Белоусов продлил фигуранту первого дела "украинских диверсантов" Евгению Панову срок содержания в СИЗО еще на два с лишним месяца - до 10 октября. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Слушания проходили в закрытом режиме.

Рассмотрение ходатайства следователя ФСБ в верховном, а не в районном суде объясняется тем, что Панов лишен свободы уже почти год, а решения о продлении арестов на срок больше года согласно части 3 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) должны выноситься судами регионов.

40-летний Панов - житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии "Укроп".

6 августа 2016 года Панов с неизвестной целью выехал на своей машине в аннексированный Крым и в ночь на 7-е число был похищен ФСБ на севере полуострова. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала Панова по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

Между тем 10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. На другой день Панов был арестован уже по уголовному делу и помещен в симферопольский СИЗО-1. Ему, так же как и похищенному в те же дни второму фигуранту дела - Андрею Захтею, - инкриминировали часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) это обвинение предусматривает до 10 лет колонии.

В первые несколько дней после похищения ФСБ подвергла Панова и Захтея жестоким пыткам, в результате которых оба дали признательные показания. Однако после отправки в СИЗО и тот и другой политзек от этих показаний отказались.

7 октября Панова и Захтея перевели в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Однако 14 февраля 2017-го обоих вернули в симферопольский СИЗО. Адвокат Панова Дмитрий Динзе расценил перевод в Симферополь как средство затруднить политзекам доступ к защите.

Между тем в конце мая стало известно, что сравнительно-молекулярная экспертиза, проведенная по запросу крымского главка ФСБ, не обнаружила ДНК и отпечатков пальцев Панова и Захтея на вещах, которые, как утверждается, были изъяты из схрона на кладбище у села Суворово близ Армянска.

В начале июля стало известно, что администрация СИЗО перевела Панова в камеру № 102, кишащую клопами. Такое указание фсиновцам дали силовики из ФСБ, ведущие оперативное сопровождение по делу, для психологического давления на политзека.

Адвокаты сообщали, что вместе с Пановым в камере находится еще 21 заключенный и всех их "съедают живьем клопы". Динзе опубликовал снимок руки политзека, испещренной укусами насекомых. "В таких же укусах все его тело", - заметил он.

Защитники обратились в центральный главк ФСИН с заявлением об издевательстве над Пановым.

Между тем Захтей в конце июня признал вину и заключил с одним из четырех заместителей прокурора аннексированного Крыма досудебное соглашение о сотрудничестве. Одним из условий сделки стал отказ Захтея ото всех своих адвокатов по соглашению - теперь арестованного представляет назначенный защитник. Сообщалось также, что первоначальное обвинение Захтею заменят двумя менее тяжкими статьями российского УК - 222 (незаконное хранение оружия) и 327 (подделка документов).

В то же время отмечалось, что арестованный отказался давать показания против Панова, сославшись на то, что не был с ним знаком до похищения.

Как ожидается, суд над Захтеем пройдет уже в сентябре, причем разбирательство будет проводиться в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств.

Между тем Панов вину по-прежнему отрицает.