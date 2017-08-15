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новость ФСБ: В Крыму задержан "диверсант СБУ"

15.08.2017
Опора ЛЭП. Изображение с сайта Energy-21.ru
Опора ЛЭП. Изображение с сайта Energy-21.ru
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ФСБ объявила о задержании в Крыму украинца Геннадия Геннадьевича Лемешко, которого спецслужба называет "агентом СБУ", якобы готовившим серию диверсий. Об этом сообщает Интерфака со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Вменили ли Лемешко какие-то статьи российского УК, не уточняется.

В ФСБ утверждают, что Лемешко был агентом СБУ в Херсонской области. По версии ФСБ, он был направлен в Крым для проведения диверсий против "объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Силовики утверждают, что задержали Лемешко при попытке повредить опору ЛЭП в районе трассы Судак - Новый Свет. В сообщении отмечается, что он хотел привести ЛЭП "в негодное для эксплуатации состояние", чтобы без света остались Судак и ближайшие населенные пункты.

По версии ФСБ, Лемешко также собирался уничтожить путем поджога лесные массивы в районе Судак - Рыбачье - Алушта, "создать условия для обвала горных пород", чтобы перекрыть автомобильную трассу Судак - Новый Свет, и поджечь "один из объектов коммунального хозяйства" в районе села Рыбачье.

У задержанного, говорится в сообщении ФСБ, изъяли две тротиловых шашки, взрыватель, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу, которой Лемешко якобы собирался подпиливать деревянные опоры ЛЭП, цифровой фотоаппарат для "документирования диверсионной деятельности" и "отчета перед кураторами СБУ".

Лемешко - уроженец Харьковской области. Как утверждается, он проходил службу в зоне антитеррористической операции в Донбассе.

ФСБ сфабриковала в Крыму уже три дела "украинских диверсантов". Граждан Украины задерживали и объявляли агентами спецслужб страны в августе и ноябре прошлого года.

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15.08.2017
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