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Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Спецслужбы, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Антон Наумлюк

новость По диверсии следствия

Фигурант дела "украинских диверсантов" Штыбликов заключил соглашение со следствием
19.05.2017
Дмитрий Штыбликов. Фото с личной ФБ-страницы
Дмитрий Штыбликов. Фото с личной ФБ-страницы
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Один из фигурантов второго дела "украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на журналиста Антона Наумлюка.

"Это значит, что он (Штыбликов. - Ред.) сотрудничает со следствием, его дело будет рассматриваться отдельно и в особом порядке без изучения доказательств вины, которую он, получается, признал, - отмечает Наумлюк. - Ни один независимый адвокат к Штыбликову допущен не был".

Заключение Штыбликовым соглашения со следствием следует из постановления Киевского райсуда Симферополя о продлении срока содержания под стражей другого фигуранта дела, Владимира Дудки. Следствие просило продлить арест Дудки до 8 июля в том числе для того, чтобы "выполнить с обвиняемым Штыбликовым Д.А. требования, предусмотренные главой 40.1 УПК". Эта главе описывает "особый порядок принятия судебного решения" при заключении обвиняемым соглашения о сотрудничестве со следствием.

Родственники Штыбликова после его ареста заключили соглашение с адвокатом "Агоры" Александром Попковым, однако политзек под давлением спецслужбы от услуг независимого юриста отказался.

О том, что судья Ольга Кузнецова продлила сроки содержания в СИЗО еще на два месяца Штыбликову, Дудке и третьему обвиняемому, Алексею Бессарабову, Крымская правозащитная группа сообщала 3 мая.

Родственники Штыбликова специально приехали на суд из Севастополя, потому что другой возможности увидеть арестованного у них нет. Однако назначенный адвокат привел в зал двух человек, представил их своими помощниками и ходатайствовал о присутствии этих лиц на слушаниях. Следователь ФСБ ходатайство поддержал. В итоге для всех родственников Штыбликова места в зале не хватило. Как считают близкие политзека, адвокат намеренно привел посторонних, чтобы часть родственников на слушаниях присутствовать не смогла.

Как и во время прошлых слушаний о продлении Штыбликову ареста, на оглашение постановления назначенный адвокат не остался. Имя юриста правозащитники не уточняют. В ноябре 2016 года сообщалось, что политзек подписал соглашение с адвокатом Арманом Петросяном. Брат арестованного высказывал опасение, что этого защитника Штыбликову навязала ФСБ.

Все трое обвиняемых - жители Севастополя. 46-летний Штыбликов и 40-летний Бессарабов - военные эксперты; 53-летний Дудка - украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. Штыбликов в прошлом также служил в украинской армии.

Фигурантов дела задержали 9 ноября 2016 года. На другой день все трое были арестованы. Сейчас срок содержания политзеков в СИЗО был продлен уже в третий раз.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Всем троим обвиняемым инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

В ФСБ заявляли, будто фигуранты планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". Утверждалось, что у них изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем 12 ноября выяснилось, что оружие, которое изъяли у "диверсантов", предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны - они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

14 ноября ФСБ распространила видеозаписи, на которых Штыбликов и Бессарабов дают признательные показания. Запись допроса Дудки спецслужба не обнародовала. Позже в тот же день стало известно, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением.

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19.05.2017
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