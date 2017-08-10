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Российский Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил к году восьми месяцам общего режима "украинского диверсанта" Редвана Сулейманова. Об этом сообщают "Крым. Реалии". Политзека обязали возместить государству 3,5 миллиона рублей.

Сулейманов признан виновным по части 2 статьи 207 УК России (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба). Он якобы угрожал взорвать аэропорт Симферополя и другие объекты.

Прокурор запрашивал для Сулейманова два года колонии.

Политзек в начале судебного процесса заявил, что признает вину, но не согласен с суммой вмененного ущерба.

27-летний Сулейманов - крымский татарин из села Ивановка Симферопольского района. В 2011 году, вернувшись со срочной службы в украинской армии, устроился охранником в СИЗО-1, в котором теперь заключен сам. В СИЗО Сулейманов проработал год, после чего пошел в армию по контракту. Служил в части в селе Перевальное Симферопольского района.

После аннексии Крыма Сулейманов отказался принимать российскую присягу и выехал на континентальную Украину. Он поселился в Запорожье и там работал строителем, периодически приезжая на захваченный полуостров, чтобы навестить родителей. 30 июля 2016 года, во время очередного визита в Крым, Сулейманова задержали, когда он отправился на свидание с подругой.

Крымского татарина арестовали на 15 суток по сфабрикованному административному делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП), а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. По словам политзека, он был завербован в Запорожье осенью 2016 года неким сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Сообщалось, что в июле 2016 года крымский татарин встретился с украинским разведчиком в Одессе, а затем по его поручению позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

Курбединов предполагает, что Сулейманов мог выйти на контакт с украинским "разведчиком" из патриотических побуждений, а на самом деле с ним мог общаться агент российских спецслужб.

Первоначально Сулейманову вменяли часть 1 статьи 207 УК РФ (без квалифицирующего признака "с причинением крупного ущерба"), санкция которой составляет до трех лет колонии. В дальнейшем обвинение ужесточили.

Сообщалось, что спецслужба пыталась "привязать" политзека к "группе Евгения Панова - Андрея Захтея". Однако фигурантом дела о подготовке диверсий он так и не стал.

Ущерб по делу первоначально оценивался более чем в 4 миллиона рублей. Потерпевшими от действий Сулейманова были названы УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, симферопольский аэропорт, вокзалы полуострова, фирма "Морская дирекция" (оператор Керченской паромной переправы) и другие предприятия транспортной инфраструктуры.

Между тем на слушаниях 21 июля, как передавал журналист Антон Наумлюк, обвинение отказалось от части предъявленных Сулейманову претензий. Список потерпевших по делу был сокращен до двух: фирмы "Морская дирекция" и автовокзала Севастополя. Это, однако, незначительно отразилось на общей сумме "ущерба", поскольку большую ее часть потребовали именно эти две структуры.

Адвокат Эмиль Курбединов, выступая 2 августа в прениях, подчеркнул, что "абсолютно никаких доказательств реального ущерба представлено не было, все строится на предположениях".