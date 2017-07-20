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В Киеве в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета прошла акция его памяти. Об этом сообщает "Украинская правда".

Люди возложили цветы и оставилои зажженные свечи на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в центре города, где взорвалась машина журналиста. На обочине был вывешен большой плакат с портретом Шеремета и надписью "Хто вбив Павла? Пройшов рік!" (укр. "Кто убил Павла? Прошел год!").

В числе пришедших возложить цветы была посол США в Киеве Мари Йованович. Также на акцию прибыл журналист Кристофер Мюллер, который подготовил доклад Комитета защиты журналистов, посвященный расследованию дела об убийстве Шеремета.

Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик, выступая перед собравшимися, заметила: "Этой акцией мы хотим напомнить, что мы не забыли об этом убийстве. Оно должно быть расследовано".

Далее участники акции прошли шествием к зданиям СБУ, администрации президента и МВД.

Шеремет, после переезда в Киев работавший в "Украинской правде", погиб погиб рано утром 20 июля 2016 года в результате взрыва бомбы, заложенной под днище его машины. Джип принадлежал гражданской жене Шеремета - владелице УП Алене Притуле. 23 июля Шеремета похоронили на родине в Белоруссии.

Уже в первые дни после убийства появилась информация, что взрыв был "точно и грамотно" рассчитан для поражения только того, кто сядет на водительское место. Несколько позже сообщалось, что бомбу в машину Шеремета заложила женщина, а ее сообщником был некий мужчина.

С самого начала одна из версий убийства основывалась на предположении о российском следе. В феврале нынешнего года глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что эта версия по-прежнему отрабатывается.

10 мая Slidstvo.info и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали фильм "Убийство Павла". Журналисты обнаружили запись камеры видеонаблюдения, пропущенную следствием, и, проведя собственное расследование, установили, что в ночь перед преступлением некто Андрей Устименко, "бывший или нынешний сотрудник СБУ", вел слежку за Шереметом.

На другой день СБУ заявила, что Устименко уволили из спецслужбы еще в апреле 2014 года.

Между тем убийство до сих пор не раскрыто. 26 мая Аваков сообщил, что один из членов следственной группы допустил ошибку, из-за которой теперь приходится перепроверять все материалы дела. Как позволяют заключить объяснения чиновника, этой ошибкой стал как раз пропуск видеозаписи, обнаруженной коллегами погибшего.